Dietrofront Ue sull'adesione di Kiev. Macron: "Paese in guerra non può entrare"

“Vogliamo che l’Ucraina entri nell’Ue”. Le dichiarazioni di Ursula von der Leyen dello scorso 28 febbraio avevano fatto ben sperare Kiev e i tanti ucraini desiderosi di aderire all’Unione europea. Ma a meno di due settimane da quelle parole della numero uno dell’esecutivo europeo, le speranze comunitarie del Paese attaccato da Mosca si trovano a fare i conti con un deciso dietrofront delle istituzioni di Bruxelles, confermato ora dai leader europei riuniti a Versailles.

La richiesta di Kiev di aderire all’Unione è sul tavolo dei capi di governo nonostante sia arrivata al Consiglio europeo meno di dieci giorni fa. I Paesi dei Balcani occidentali oggi candidati ad entrare nell’Ue - Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Albania - hanno invece dovuto aspettare in media circa otto mesi prima che la loro richiesta venisse presa in considerazione. Ma sull’esito dei negoziati il presidente francese Emmanuel Macron ha messo le mani avanti: “ Possiamo aprire oggi un processo di adesione con un Paese in guerra? Non penso proprio”, ha tagliato corto il capo dell’Eliseo.

Tuttavia Macron ha aggiunto che sarebbe “ingiusto” chiudere la porta a Kiev e dire “mai” alle sue aspirazioni europeiste. Anche se, ha concluso il presidente francese, occorre “fare attenzione” agli “equilibri della regione”. Il convitato di pietra al tavolo dei leader sarà dunque la Russia, Paese che ha invaso l’Ucraina perché ne temeva l’ingresso nella Nato e che non è dato a sapere come potrebbe reagire all’eventuale improvvisa adesione di Kiev all’Unione europea.

Sulla stessa linea si è espresso il premier olandese Mark Rutte, il quale ha ricordato che “non esiste un fast track - cioè un percorso accelerato - di adesione all’Ue”. Anche Xavier Bettel, premier del Lussemburgo, ha spiegato che i ventisette dovranno fare attenzione a non illudere Kiev dando all’Ucraina “la sensazione che tutto possa accadere dall'oggi al domani”. In altre parole, il cammino verso l’ingresso nell’Ue del Paese in guerra sarà tutt’altro che rapido e non è detto che alla fine si riesca a tagliare il traguardo.