Trovano un cavalluccio marino: lo uccidono trattandolo come un giocattolo

Una scoperta rara. Un gruppo di italiani ha trovato nelle acque incontaminate di Ibiza un cavalluccio marino, ma lo avrebbero ucciso passandoselo di mano in mano come un giocattolo. Lo riporta il quotidiano on-line Diario de Ibiza. Dopo averlo ucciso i turisti si sarebbero limitati a portarlo in spiaggia e seppellirlo sul bagnasciuga. L'episodio sarebbe accaduto lo scorso 12 agosto nella spiaggia di Caló des Moro, nel comune di Sant Antoni. Un testimone avrebbe poi avvertito il bagnino che ha chiamato poi la polizia: quando gli agenti sono arrivati era ormai troppo tardi.

Secondo la versione dei turisti l'animale era già morto al momento del ritrovamento. Una spiegazione che non convince gli inquirenti e che non spiega perché ci stessero giocando. Ulteriori rilievi sul corpo del cavalluccio marino hanno ipotizzato l'asfissia come causa di morte: una dinamica che sarebbe compatibile con quanto ipotizzato dalle prime indagini. La polizia locale ha redatto un rapporto che ora passerà al vaglio del Servizio ambientale del governo delle Baleari. Se giudicati colpevoli i responsabili rischiano provvedimenti disciplinari.

L'Hippocampus, chiamato genericamente ippocampo o cavalluccio marino, sono una specie protetta che risente dei traffici illegali di animali selvatici. La specie è minacciata anche dalla pesca eccessiva e dall'inquinamento ambientale, così come la mutazione dei fondali apportate dai cambiamenti climatici.

