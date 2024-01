Case green: primo via libera dall'Ue (con tanti compromessi)

Sulla cosiddetta direttiva "case green" è arrivato ieri, 15 gennaio, il primo via libera da parte della Commissione Industria, ricerca ed energia (Itre) del Parlamento europeo.

Con 38 voti a favore, 20 contrari e 6 astenuti è stato quindi confermato l’accordo raggiunto con il Consiglio Ue lo scorso 7 dicembre sulla revisione dell'Energy Performance of Building Directive (direttiva sulla prestazione energetica degli edifici), meglio nota, appunto, come direttiva case green.

L'accordo dovrà ora essere discusso e approvato dall'intera Eurocamera, cosa che potrebbe avvenire nella seduta plenaria prevista a marzo.

Cosa prevede la direttiva "case green"

La direttiva, criticata da diversi paesi, Italia in primis, imporrà una serie di ristrutturazioni agli edifici dei 27 Paesi membri per renderli meno impattanti dal punto di vista delle emissioni. Il provvedimento è stato infatti proposto dalla Commissione europea con lo scopo di migliorare gli standard energetici del parco immobiliare dell'intera Unione europea, in considerazione dell'enorme impatto in termini di emissioni di CO2 degli edifici, responsabili di circa il 40% del consumo energetico europeo totale e del 36% delle emissioni di diossido di carbonio.

Il testo definitivo raggiunto a dicembre è il frutto di complessi negoziati tra Parlamento e Consiglio europeo, che hanno infine portato a rivedere al ribasso alcuni punti rispetto alle richieste iniziali della Commissione. Ai governi nazionali è stata concessa maggiore flessibilità nell'attuare gli obblighi di ristrutturazione, andando così incontro alle richieste dei paesi critici.

Flessibilità per i governi e obiettivi al ribasso, la Lega esulta

È stato ad esempio spostato dal 2035 al 2040 l’obbligo di dire addio alle caldaie alimentate da combustibili fossili, questione cara anche all’Italia.

Sempre per quanto riguarda gli edifici residenziali, il testo prevede che saranno gli Stati membri a progettare i Meps (gli standard minimi di efficienza energetica) e a decidere quali edifici e a che livello dovranno essere ristrutturati.

Per gli Stati membri resta fermo l'obbligo di far sì, entro il 2030, che tutti gli edifici non residenziali siano al di sopra del 16% delle prestazioni peggiori ed entro il 2033 al di sopra del 26%. Quanto agli edifici residenziali, i governi dovranno garantire che il parco immobiliare residenziale riduca il consumo medio di energia del 16% nel 2030 e di una percentuale compresa tra il 20 e il 22% nel 2035.

Il 55% della riduzione energetica dovrà essere raggiunto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori. I successivi sforzi di ristrutturazione per arrivare all'obiettivo finale di avere un parco edifici a emissioni zero entro il 2050 verranno stabiliti dalle strategie nazionali dei singoli paesi.

Inoltre, nel testo approvato ieri in Commissione Itre sono previste una serie di esenzioni che gli Stati membri possono applicare per gli edifici storici, per quelli agricoli, adibiti ad utilizzi militari e, ancora, edifici utilizzati solo temporaneamente.

In pratica l'approccio iniziale che prevedeva l'obbligo generale di ristrutturare tutti gli edifici residenziali è stato sostituito da strategie nazionali con margini di manovra decisamente ampi.

Gli iniziali e più ambiziosi obiettivi della Commissione europea sono definiti dagli europarlamentari della Lega "una minaccia scongiurata". "Esprimiamo soddisfazione per lo scampato pericolo - scrivono in una nota Paolo Borchia e Isabella Tovaglieri (esponenti del Carroccio in commissione Itre) - ma continueremo a tenere alta la guardia: le case degli italiani non si toccano".

Parole di trionfo anche da Fratelli d’Italia: "È una vittoria quella ottenuta oggi a Bruxelles, con la conferma dell’accordo raggiunto dal Trilogo tra le istituzioni europee lo scorso 7 dicembre, sulla direttiva sull’efficientamento energetico degli edifici. Un percorso mitigato quello che si va così a configurare, proprio come voluto dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia, e che permette di scongiurare una patrimoniale nascosta che avrebbe gravato sugli italiani. Vengono quindi ammorbidite le richieste iniziali della Commissione europea [...] L’Europa grazie a Giorgia Meloni finalmente ci ascolta e viene incontro alle richieste della nostra Nazione", commenta in una nota Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera.