Calci e pugni al suo cavallo, maestra sospesa dalla scuola in cui insegnava

Una maestra inglese è stata sospesa dal suo incarico dopo la pubblicazione di un video che la ritrae sferrare calci, pugni e schiaffi contro un cavallo. Le immagini, pubblicate da diverse testate britanniche hanno suscitato un’ondata di indignazione, tanto che la donna si è vista costretta a lasciare la sua casa dopo aver ricevuto addirittura minacce di morte.

L’insegnante sospesa si chiama Sarah Moulds. Oltre alla sanzione disciplinare inflitta dalla scuola, la donna è stata rimossa dall’incarico di volontaria presso il pony club locale. Il video nel quale Moulds maltratta un animale è già stato visualizzato da oltre tre milioni di utenti.

La sequenza sarebbe stata girata presso il Cottesmore Hunt, un club di cacciatori che usano i cavalli per andare in cerca della selvaggina. Fonti del club hanno affermato che la donna si sarebbe innervosita dopo che il suo cavallo aveva smesso di rispondere ai comandi. Le immagini non sono nitide, ma lasciano pochi dubbi sulla volontà di Moulds di maltrattare l’animale.

La registrazione pubblicata sui social media dai gruppi animalisti mostrano la donna mentre afferra il cavallo per la briglia prima di prenderlo a calci e schiaffeggiarlo sul muso almeno quattro volte per poi condurlo all’interno di un camion. A seguito del video, Moulds è stata sospesa dal suo lavoro di insegnante alla scuola elementare di Somerby, nell’Inghilterra settentrionale. L’amministrazione della scuola ha spiegato di averla sospesa mentre si trova “in attesa di indagini formali”.

Uno dei vicini della donna ha affermato che l’insegnante “è dovuta andare via dopo aver ricevuto minacce di morte e un sacco di vili abusi” e ora “teme per la sua vita”. “Ha dei bambini piccoli ed è preoccupata per loro”, ha aggiunto il vicino. “È molto conosciuta e rispettata nei circoli equestri, ma i suoi profili social sono stati bombardati di commenti”.