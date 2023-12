Cosa significa che Bulgaria e Romania entrano nello spazio Schengen

I Paesi dell'Unione europea hanno dato all'unanimità il via libera all'ingresso graduale della Romania e della Bulgaria nell'area di libera circolazione Schengen. Anche l'Austria, l'ultima nazione a opporsi all'accordo, ha revocato il proprio veto.

La decisione implica che, a partire da marzo, verranno eliminati i controlli alle frontiere interne - ma solo aeree e marittime - con questi due Paesi, che hanno aderito all'Ue nel 2007, con l'impegno di Austria, Bulgaria e Romania a concordare in seguito la data di fine dei controlli anche sui confini di terra.

"Congratulazioni ai cittadini di Romania e Bulgaria per l'estensione di Schengen ai passeggeri del trasporto marittimo e aereo", ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, attraverso il suo profilo su X. Michel ha sottolineato che si tratta di "un passo atteso da tempo affinché i cittadini rumeni e bulgari possano godere di una più facile libertà di movimento, con la prospettiva dei futuri trasporti terrestri". Fonti del m inistero degli Interni spagnolo hanno definito "storico" l'accordo - che arriva dopo dodici anni di trattative.

Il primo ministro rumeno, Marcel Ciolacu, aveva assicurato che l'accordo includerà anche i viaggi marittimi, di cui beneficerebbe il porto di Costanza sul Mar Nero, e si è detto fiducioso che la piena adesione sarà stata negoziata nel 2024.

"Oggi è un giorno di grande orgoglio per Bulgaria e Romania. La decisione di abolire i controlli alle frontiere aeree e marittime interne rappresenta un importante passo avanti per loro e per lo spazio Schengen. Entrambi hanno lavorato duramente per questo. Lo meritano entrambi. Renderanno Schengen ancora più forte", ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.