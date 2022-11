Mamma di due figli uccisa in strada: "Aveva denunciato le violenze del partner"

Una donna di 40 anni, Bernice Cassar, mamma di due figli, , è stata uccisa in strada con tre colpi d'arma da fuoco mentre guidava la sua auto nella zona industriale di Corradino, nei pressi del campus dell'università Mcast (arti, scienza e tecnologia) poco a sud di Valletta, a Malta. L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle ore 8 di oggi, martedì 22 novembre, e secondo quanto riferito dalla polizia all'origine ci sarebbe una lite con il partner, principale sospettato del delitto. A segnalare il cadavere, intorno alle ore 10, è stata la madre della 40enne.

In passato la vittima aveva presentato una serie di denunce di violenze domestiche. Una versione confermata dalla sorella della 40enne, Alessia Cilia, che sui social ha scritto: "Era spaventata a combatteva ogni giorno per la sua sicurezza prima di essere uccisa. Ha denunciato e chiesto aiuto, ma alle autorità non è mai importato davvero. Ieri era triste perché il Natale era dietro l'angolo e stava lottando per la sua sicurezza e quella dei suoi figli".

Anche il movimento delle donne del partito laburista Nisa Laburisti ha commentato l'incidente: "Malta piange la perdita di un'altra donna e madre di due bambini a causa della violenza domestica. Bernice, la società ti ha deluso". Intanto la polizia, con l'ausilio delle telecamere che coprono quasi il 90% della rete stradale maltese, sta cercando di rintracciare l'uomo sospettato del delitto.

L'assassinio di Bernice Cassar sarebbe il primo dopo che a Malta quest'anno, sulla scia dell'orrore per lo stupro-omicidio della polacca Paulina Dembska compiuto nei giardini pubblici a Capodanno, è stato introdotto il reato di femminicidio.