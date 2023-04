Otto fratellini segregati in casa tra violenze e sporcizia: arrestati i genitori

Otto bambini segregati in casa dai genitori, che impedivano loro di andare a scuola e li costringevano a stare sempre nella stessa stanza o li abbandonavano su patio con qualsiasi clima. Una storia di degrado che arriva da Colmenar Viejo (Madrid) dove, secondo quanto riportano i media locali, i genitori sono stati arrestati.

Secondo El País, i minori coinvolti hanno età comprese tra i 4 e i 14 anni. Il padre è un medico e in casa sono state trovate anche forniture sanitarie che si teme siano state sottratte dall'ospedale dove lavora. All'uomo e la moglie è stato notificato un provvedimento di allontanamento, la potestà genitoriale è stata revocata e i ragazzini sono stati affidati ai servizi sociali. Le indagini sono partite quando è arrivata una segnalazione per le troppe assenze da scuola di uno dei figli. Così la Guardia Civil, in coordinamento con la Procura, ha iniziato a monitorare la casa. La famiglia viveva in uno chalet e tutto sembrava normale dall'esterno. Il padre aveva anche firmato diversi certificati medici per spiegare le assenze dei bambini da scuola. A fine marzo il blitz. È emerso un quadro di maltrattamenti. "Erano malnutriti e vivevano in un angolo", riassume la Guardia Civil. "Dei due bagni esistenti, solo uno è stato utilizzato, essendo sporco e pieno di effetti personali. La cucina presentava un aspetto deplorevole, sporca e in pessime condizioni igieniche. Gli otto minorenni vivevano male in una stanza, era loro vietato entrare in soggiorno", recita una nota della polizia. Anche la madre sarebbe stata vittima di violenza da parte del marito.