Perché 11mila bambini hanno iniziato l'asilo camminando tra i boschi

Hanno iniziato l'asilo passeggiando nella natura i bambini norvegesi. La vita all'aria aperta farà parte della loro vita e il sistema educativo del Paese scandinavo ha deciso di farli abituare sin dall'infanzia alle passeggiate nei boschi o in montagna. Questa settimana oltre 11mila bambini in età prescolare si sono incamminati di mattina presto per fare escursioni in prossimità dei loro asili, guidati dal corpo insegnante. "Speriamo di poter ispirare i bambini a essere bambini all'aria aperta", ha dichiarato alla Associated Press Kristin Oftedal della Norwegian Trekking Association, un'organizzazione di volontariato impegnata nella promozione di attività all'aria aperta. "Crediamo che i bambini che vivono all’aria aperta siano bambini felici", ha proseguito Oftedal.

I bambini, provenienti da circa 400 asili, hanno passeggiato con le tute intere, con cui tipicamente i più piccoli vengono vestiti in Norvegia per le attività all'esterno. Insieme hanno camminato lungo dei mini-percorsi tracciati nella fauna selvatica. In Norvegia le attività all'aria aperta costituiscono una componente fondamentale del quotidiano della popolazione. Secondo gli ultimi dati ufficiali, nel 2021 il 97% dei norvegesi ha partecipato a qualche forma di attività all’aperto. Secondo l'ultimo rapporto del dipartimento italiano per lo Sport, nel 2021 in Italia si è avuto un incremento dell’attività fisica all’aperto, passata dal 28,1% al 31,7%. si tratta comunque di una percentuale di gran lunga inferiore rispetto a quella registrata nei Paesi scandinavi, forse anche perché i mini-avventurieri sono educati a frequentare e rispettare la natura sin dai primi passi.