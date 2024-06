Auto contromano travolge sette amichetti in bici: morte cerebrale per bimba di 10 anni

L'epilogo dell'incidente di ieri è drammatico. E' stata dichiarata in stato di ''morte cerebrale'' una bimba di 10 anni, coinvolta insieme agli amici nello schianto avvenuto ieri a La Rochelle, in Francia.

Sette bambini in bicicletta sono stati travolti da un'auto guidata un'ottantatreenne. La prefettura di zona precisa che tra gli altri sei feriti, un bimbo di 10 anni è ancora ''ricoverato in gravi condizioni'' all'ospedale di Poitiers. Un'altra bimba di 9 anni, ricoverata in un primo tempo a La Rochelle, è stata invece trasferita all'ospedale di Potiers, in stato di ''osservazione''. Un bambino di 11 anni ricoverato a La Rochelle in condizioni gravi ''conosce una evoluzione positiva del suo stato di salute'', prosegue la prefettura, aggiungendo che un altro bimbo di 9 anni, ''in condizioni di urgenza relativa'', è stato operato questa mattina. Gli altri feriti sono stati tutti dimessi.

La persona alla guida è indagata per incidente colposo: si trovava al volante di una Twingo gialla. L'incidente è avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 10 del mattino, in un viale a doppio senso. I bimbi si stavano recando a una gara di orienteering in un parco pubblico, durante un'uscita con il centro ricreativo. Sono stati travolti dall'auto "che arrivava contromano", dopo essere improvvisamente passata nella corsia di sinistra, "senza motivo apparente", spiegano gli inquirenti.