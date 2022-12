Autobus precipita nel fiume dopo un volo di 30 metri: trovato il corpo di una donna

È salito a sette morti il bilancio dell'incidente avvenuto a Cerdedo-Cotobade, in Galizia, nel nord ovest della Spagna, nel giorno della vigilia di Natale. Le vittime erano a bordo di un autobus che è precipitato da un ponte finendo nel fiume Lerez dopo un volo di 30 metri.

L'autobus, appartenente alla più grande azienda spagnola di trasporto pubblico e molto attiva in Galizia, è precipitato nel fiume dopo le 21 di sabato 24 dicembre. Il bus trasportava familiari in visita ai detenuti del carcere di Monterroso. Due persone sono state recuperate dai rottami, compreso l'autista di 63 anni, e trasportate in ospedale.

Le ricerche erano state sospese fino a quando uno dei sopravvissuti ha riferito alle autorità che la donna con cui viaggiava non compariva nell'elenco delle vittime. Il corpo è stato poi avvistato il 26 dicembre da un elicottero. Fonti della polizia hanno riferito all'agenzia Afp che la donna non era stata dichiarata scomparsa perché nessuno la stava aspettando. Il conducente del mezzo è risultato negativo a droghe e alcol. L'incidente sarebbe stato provocato dal maltempo.