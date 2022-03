Zelensky al Parlamento Ue: "Putin sta uccidendo i bambini"

"Ieri sedici bambini sono stati uccisi. E Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari. Ma quali infrastrutture, sedici bambini sono stati uccisi dai suoi missili". È la denuncia lanciata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso al Parlamento europeo, dove è intervenuto con in videoconferenza in occasione della lenaria straordinaria organizzata per discutere dell'invasione dell'ucraina da parte delle truppe di Vladimir Putin. "Oggi diamo la nostra vita per i valori, la libertà, il desiderio di essere liberi. Stiamo rinunciando a persone migliori, quelle più coraggiose" ma "gli ucraini sono incredibili" e "sono convinto che supereremo tutto", ha affermato il presidente nel suo appassionato intervento dai toni fortemente retorici.

"Stamani due missili hanno colpito la piazza della Libertà, a Kharkiv, ci sono state dozzine di vittime. Questo è il prezzo della libertà. Noi combattiamo per la nostra terra, per la nostra libertà"ha poi raccontato parlando in ucraino, e in quel momento all'interprete che lo traduceva in inglese si è incrinata la voce per la commozione. "Ogni giorno, per qualcuno, questo giorno è l'ultimo. C'è chi paga il prezzo estremo per difendere la libertà. Abbiamo avuto cinque giorni di piena invasione russa. Stiamo sacrificando i nostri migliori uomini, i più forti, i più preziosi".

Zelensky ha approfittato di questo palcoscenico per rilanciare la sua richiesta di accettare l'Ucraina nell'Unione europea. "Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell'Ucraina verso l'Europa venga incoraggiata. Vogliamo essere membri a pari diritti dell'Ue. Stiamo dimostrando a tutti che questo è quello che siamo", ha detto chiedendo ai deputati di "provare che siete con l'Ucraina". "Provateci che non ci lascerete soli e che siete davvero europei. Solo così la vita vincerà sulla morte", ha sostenuto Zelensky rimarcando che "la nostra gente è molto motivata, stiamo combattendo per nostri diritti e libertà. Con l'Ucraina l'Ue sarà molto più forte".