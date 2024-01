Lo scontro tra Zelensky e il capo dell'esercito (che potrebbe rubargli il posto)

Non troppo tempo fa era il duo più amato di Ucraina, il simbolo di quell'unità nazionale che ha permesso di resistere all'invasione della Russia. Ma da diversi mesi, tra il presidente Volodymyr Zelensky e il capo delle forze armate Valery Zaluzhny sono cominciati ad emergere forti dissapori. E adesso i nodi sembrano arrivati al pettine: Zelensky sarebbe a un passo dal silurare Zaluzhny.

Secondo quanto riportano alcuni media ucraini e il quotidiano britannico Financial Times, il presidente avrebbe proposto al comandante in capo delle forze armate un nuovo ruolo come consigliere per la difesa. Un palese declassamento, che il generale avrebbe rifiutato. Non è chiaro se al rifiuto seguirà il licenziamento immediato di Zaluzhny o se il generale sarà rimosso in un secondo momento. Di sicuro, le tensioni tra i due uomini chiave della guerra contro la Russia sono arrivate al punto di rendere impossibile la coesistenza.

Stando ai racconti delle prime fasi del conflitto, i rapporti tra Zelensky e Zaluzhny erano ottimi. Del resto, era stato il presidente a nominarlo nel 2021 a capo delle forze armate, e quando l'anno successivo la Russia ha invaso il Paese, Zaluzhny si è guadagnato la piena fiducia dei vertici politici di Kiev grazie ai successi nella difesa della capitale e nelle controffensive di Kharkiv e di Kherson. I successi avevano però anche fatto crescere la popolarità del generale presso il largo pubblico, alimentando le voci di una sua possibile discesa in campo politica una volta finita la guerra. Non al fianco di Zelensky, ma tra le fila dell'opposizione. E per puntare proprio al posto di presidente.

Sarebbe proprio questa prospettiva ad aver incrinato il rapporto tra i due: alcuni recenti sondaggi indicano che l'indice di gradimento del generale tra gli elettori ucraini è più alto di quello del presidente. I dissapori sono emersi con forza al termine della tanto pubblicizzata controffensiva ucraina, che non ha raggiunto i risultati sperati. Politici vicino a Zelensky hanno accusato apertamente Zaluzhny del fallimento, tanto che qualcuno ne ha chiesto anche le dimissioni. Il generale, per tutta risposta, ha puntato il dito sul presidente per non aver dato adeguato sostegno all'esercito che chiedeva più armi e uomini.

Secondo il Financial Times, Zelensky potrebbe sostituire Zaluzhny con Oleksandr Syrsky, il comandante delle forze di terra ucraine, o Kyrylo Budanov, il capo dell'intelligence militare del Paese. Entrambi gli uomini sono considerati suoi fedelissimi.