Zelensky caccia il capo dei servizi e il procuratore generale: "Traditori al servizio di Mosca"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cacciato due figure chiave della sua amministrazione. Con un decreto ha destituito il capo dei servizi segreti della Sbu, Ivan Bakanov, al cui posto è stato niminato ad interim Vasyl Maliuk, e la procuratrice generale Iryna Venediktova, che è stata sotituita da Oleksij Simonenko. "Ho deciso di rimuovere il procuratore generale dal suo incarico e il capo del Servizio di sicurezza dell'Ucraina dalle sue funzioni. Ad oggi, ci sono 651 procedimenti penali contro dipendenti dell'ufficio del pubblico ministero e di altre forze dell'ordine per alto tradimento e collaborazione con i servizi russi", ha detto Zelensky, nell'annunciare la decisione in un discorso serale agli ucraini. Gli ufficiali della Sbu e i membri della procura sotto inchiesta sono 60.

"Questa serie di crimini contro le fondamenta della sicurezza nazionale del Paese e i collegamenti che sono stati scoperti tra i dipendenti delle agenzie di sicurezza dell'Ucraina e i servizi speciali della Russia sollevano questioni molto serie per i leader interessati", ha sottolineato il presidente ucraino. Secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Unian, l'ex capo del dipartimento principale della sicurezza (Sbu) è stato arrestato in Crimea dal'Ufficio investigativo statale. "Questa persona è stata licenziata da me all'inizio dell'invasione su vasta scala e, come si può vedere, tale decisione era assolutamente giustificata", ha dichiarato il presidente ucraino. "Sono state raccolte prove sufficienti per la notifica, a questa persona, di sospetto tradimento. Tutte le sue azioni criminali sono documentate. Tutto ciò che ha fatto in questi mesi e anche prima riceverà un'adeguata valutazione legale”.

Il presidente ha aggiunto che "saranno ritenuti responsabili anche tutti coloro che assieme a lui facevano parte di un gruppo criminale che ha lavorato nell'interesse della Federazione russa". Il riferimento è al passaggio di informazioni segrete al nemico e ad altre forme di collaboraizone coi servizi speciali russi. "Sono state prese decisioni sul personale nei confronti dei capi regionali del settore della sicurezza di Kherson, a Kharkiv. Abbiamo anche trattato la locale leadership del potere esecutivo", ha affermato Zelensky, anticipando che saranno valutate le azioni specifiche e l'eventuale inerzia di ciascun funzionario nel campo della sicurezza e delle forze dell'ordine.

Il 47enne Bakanov è un amico di lunga data del presidente ucraino e in passato ha gestito la sua società di intrattenimento e la sua campagna presidenziale, ma la fiducia nei suoi confronti è svanita a seguito di una serie di decisioni prese nei primi giorni dell'invasione russa che potrebbero essere costate al Paese la città strategica di Kherson. Contravvenendo agli ordini di Zelensky, il generale Serhiy Kryvoruchko, capo del direttorato Sbu locale, ha ordinato ai suoi ufficiali di evacuare la città prima che le truppe russe la prendessero d'assalto. Nel frattempo, il colonnello Ihor Sadokhin, suo assistente e capo del Centro antiterrorismo dell'ufficio locale, avrebbe fatto una soffiata alle forze russe dirette a nord dalla Crimea sull'ubicazione delle mine ucraine. Mentre fuggiva in un convoglio di agenti dell'Sbu diretto a ovest, Sadokhin avrebbe aiutato anche a coordinare la traiettoria di volo degli aerei nemici.

Kherson, la prima e finora unica grande città ucraina catturata dalle forze russe dal 24 febbraio, è stata occupata dall'esercito russo il 3 marzo. I funzionari ucraini sostengono che le truppe russe hanno potuto conquistare Kherson così facilmente anche perché gli agenti dell'Sbu non sono riusciti a far saltare il ponte Antonovskiy che attraversa il fiume Dnipro, permettendo alle truppe di entrare in città. "La denazificazione è in pieno svolgimento", è stato il commento sarcastico della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.