Lo 'zar' del Green Deal Timmermans verso l'addio alla Commissione

Lo zar del Green Deal europeo, il potente primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha lanciato la sua candidatura per la successione a Mark Rutte come premier dei Paesi Bassi, una mossa che potrebbe presto portarlo a lasciare il suo incarico comunitario. "Questa mattina ho detto ai partiti laburisti e della Sinistra verde che mi piacerebbe essere candidato a guidarli alle prossime elezioni", ha dichiarato Timmermans alla televisione nazionale olandese.

"Voglio diventare primo ministro perché penso che possiamo fare politica in modo diverso rispetto agli ultimi anni, che possiamo creare una società più giusta, in cui il mercato sia al servizio della gente e non il contrario", ha detto il politico che vorrebbe guidare la nuova alleanza siglata tra il partito laburista PvdA, di cui fa parte, e la Sinistra verde GroenLinks, un'alleanza nata nel tentativo di arginare il calo di consensi dei partiti di centrosinistra. Il governo di coalizione di quattro partiti di Rutte è caduto all'inizio del mese dopo il fallimento di raggiunto un accordo sul controllo dell'immigrazione, facendo scattare il voto anticipato previsto per il prossimo 22 novembre.

"Non ci mancherà. Quanti danni ha fatto questo signore, contiamo che gli elettori olandesi lo trattino come merita", ha scritto sui social il vicepremier italiano Matteo Salvini nel commentare la notizia della discesa in campo di Timmermans e di un suo probabile addio alla Commissione. La sua candidatura "libera l'Ue dal paladino della transizione in-sostenibile", ha affermato sempre via social il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. "È evidente, ormai, che le politiche pseudo ambientaliste portate avanti da Timmermans, siano funzionali alla sua campagna elettorale", è stato invece il commento del capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo Fulvio Martusciello. Da tempo Timmermans è il bersaglio delle critiche del centrodestra che sta conducendo una forte battaglia contro le politiche ambientaliste, di cui lui è diventato uno dei simboli in Europa, sostenendo che non sarebbero sostenibili per l'economia.

Timmermans ha informato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, delle sue intenzioni, ma questo non significa che dovrà lasciare immediatamente la sua posizione. "In questa fase la candidatura del vicepresidente esecutivo rimane ipotetica, poiché è ora soggetta a un processo interno al partito. In attesa della conclusione di questo processo, non vi è alcun impatto sulla sua disponibilità come membro del collegio e continua il suo lavoro come vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo", ha detto un portavoce della Commissione alla Reuters.

Il politico 62enne, tifosissimo della Roma, che parla inglese, tedesco, francese, italiano e russo oltre all'olandese, è vicepresidente della Commissione e responsabile del Green Deal dell'Ue, l'ampio pacchetto di politiche sul cambiamento climatico e l'ambiente. Nei Paesi Bassi ha ricoperto, tra le altre cose, il ruolo di ministro degli Esteri nel 2012-2014 nel precedente gabinetto di Rutte. Dopo aver passato quasi un decennio a Bruxelles, si presenta alle prime elezioni in cui Rutte non sarà alla guida del suo partito conservatore Vvd. Al momento nessun altro candidato si è ancora fatto avanti per diventare il leader della lista PvdA/GroenLinks, quindi Timmermans è in pole, anche se c'è tempo fino al 4 agosto per farsi avanti ed entrare nella competizione.

Resta da capire quanto il politico socialista sia popolare nel Paese, dopo così tanti anni passati a Bruxelles. Quando il socialista Martin Schulz, ex presidente del Parlamento europeo, potentissimo e molto conosciuto in tuta Europa, si candidò alla cancelleria della sua Germania in occasione delle elezioni federali in Germania del 2017 contro Angela Merkel, la sua Spd si fermò a un misero 20,5%, il peggior risultato elettorale nella storia del dopoguerra. Un sondaggio olandese però sembra mostrare che il destino di Timmermans potrebbe essere diverso. Secondo la proiezione il 39% degli elettori olandesi si fiderebbe di lui per guidare il prossimo governo.

Continua a leggere su Europa.Today.it