Sul cofano dell'auto in corsa per un video social, cade e muore. Al volante la moglie

Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla moglie mentre stava realizzando un video per i social. È successo a Bleckede, in Germania.

La vittima, secondo quanto riportano i media locali, era seduta sul cofano di una Volkswagen Passat mentre la vettura era in moto. A riprendere la scena sia la moglie, che guidava il mezzo, sia lo stesso 42enne. Non è chiaro ancora cosa sia successo, ma a un certo punto l'uomo è scivolato dal cofano ed è stato travolto dall'auto. Per liberarlo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ma per il 42enne era oramai troppo tardi. La moglie non aveva la patente.

