Paura delle sanzioni, la yacht di Putin lascia il porto di Amburgo e torna in Russia

"Graceful", lo yacht che sarebbe di proprietà di Vladimir Putin, ha lasciato il cantiere navale nel porto di Amburgo in cui si trovava per tornare in tutta fretta in Russia. Il quotidiano Kieler Nachrichten ha pubblicato lunedì una foto dell'imbarcazione di lusso di 82 metri ormeggiata accanto alla corvetta della marina tedesca Emden.

Lo yacht, costruito nel 2014 per un costo di circa 87 milioni di euro, si trovava nel porto della città da mesi, ma dopo la rivelazione del giornale è immediatamente partito, dando così il via a speculazioni sul fatto che il presidente della federazione avrebbe deciso di metterlo al riparo da eventuali sanzioni dell'Unione europea o dei Paesi occidentali, che potrebbero essere decise in relazione alla crisi ucraina. I giornali tedeschi hanno affermato che l'imbarcazione stava "fuggendo" e hanno citato Liz Truss, la Segretaria di Stato britannica agli Esteri, che ha minacciato severe sanzioni e ha affermato che non ci sarà "nessun posto dove nascondersi" per la cerchia ristretta degli uomini Putin se il leader russo andrà avanti con un'invasione dell'Ucraina.

Secondo il sito Superyacht Fan, l'imbarcazione a cinque ponti in acciaio e alluminio ha una piscina coperta di 15 metri per tre che può essere trasformata in una pista da ballo alzando idraulicamente il pavimento. Ha un eliporto e i suoi due motori da 2.320 kilowatt sono in grado di raggiungere una velocità fino a 18,2 nodi. Secondo quanto riporta Kieler Nachrichten, Graceful si trovava da settembre nel cantiere navale Blohm+Voss, dove era stata dotata di due nuovi grandi balconi e aveva avuto lo scafo ripulito e i motori revisionati. Putin ama lo yacht, ma non è sicuro che sia suo. Il proprietario è ignoto ma tutti ritengono che di fatto appartenga allo presidente che nel maggio scorso ha incontrato sul Mar Nero, proprio a bordo del “Graceful”, Alexander Lukashenko, il presidente della Bielorussia, il suo principale alleato in Europa.