Giallo sul ragazzo italiano trovato senza vita a Vienna: si era trasferito in cerca di lavoro

Un 21enne originario di Piobbico, provincia di Pesaro Urbino, è stato ritrovato senza vita nella mattinata di sabato 4 maggio nei pressi di un ponte a Vienna, ma sulle cause del decesso non si sa ancora nulla. Xavier Ganci, questo il nome del giovane, si era trasferito nella capitale austriaca da alcuni mesi per cercare lavoro insieme al fratello dopo aver conseguito il diploma alberghiero del suo paese.

Nessuna notizia dalle autorità austriache

A quanto si apprende, le autorità austriache sarebbero risalite all'identità del ragazzo tramite i documenti che Xavier aveva con sé, ma sulle indagini relative al decesso non è finora trapelato nulla. Ad essere informato per primo della tragedia è stato il fratello del 21enne, la cui famiglia si è ora precipitata a Vienna. "Aspettiamo di parlare con la polizia per sapere cosa è successo. Ancora non abbiamo potuto effettuare il riconoscimento della salma. Siamo qui in attesa di sapere anche quando potremo riportare in Italia nostro figlio", ha dichiarato il padre al Resto del Carlino.

Cordoglio da parte della squadra di calcio locale in cui aveva giocato Xavier, l'Audax Piobbico 1968: "Nel giorno in cui l'Audax ha raggiunto l'agognata salvezza - scrive la società in un post - non possiamo non ricordare Granci Xavier che a soli 21 anni ci ha tragicamente lasciati. Un caloroso e forte abbraccio da parte della società ai genitori, ai fratelli ed a tutti i famigliari".