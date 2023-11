In Olanda vince la destra anti-Islam: chi è Geert Wilders

Alla vigilia, nessuno dei sondaggi più autorevoli, a eccezione di uno realizzato proprio a ridosso del voto, aveva lontanamente previsto uno scenario del genere. Nei Paesi bassi, il Partito della libertà (Pvv) ha vinto le elezioni politiche. Geert Wilders, leader di questa formazione di destra, euroscettica e anti-Islam, dovrebbe poter contare su 37 deputati dei 150 che compongono il Parlamento olandese, più del doppio di quanti ne aveva finora. Ma nonostante il successo, il suo cammino verso lo scranno di primo ministro è irto di ostacoli. E potrebbe portarlo a fare un passo indietro.

Il "biondo candeggina" più famoso d'Olanda

Di certo c'è che la politica olandese per i prossimi anni non potrà non fare i conti con Wilders. In realtà, non si tratta di un fulmine a ciel sereno: politico di lungo corso, il "biondo candeggina più famoso dai tempi di Marilyn Monroe", come è stato definito per il suo vezzo di tingersi i capelli, è al Parlamento olandese dal 1998. La sua carriera è iniziata tra le fila del Vvd, il partito liberale del premier (ormai ex) Mark Rutte. Ne è uscito nel 2006, fondando il Pvv, che ha raccolto le anime liberali più propense a guardare a destra. Ma non chiudendo del tutto le porte a Rutte, tanto da garantirgli un appoggio esterno nel 2010 quando questi ottenne il primo incarico da premier. Nel 2012, però, Wilders tenta la spallata all'ex collega di partito, ritirando il sostegno e portando il Paese a elezioni anticipate. Gli andrà male: il suo Pvv perde consensi e seggi, mentre Rutte ottiene la riconferma a primo ministro, incarico che ha mantenuto fino a oggi.

I destini dei due sembrano, però, incrociarsi di nuovo: l'uscita dall'agone politico di Rutte, dimessosi tra le proteste degli agricoltori contro le politiche ambientaliste e le divisioni della maggioranza sul tema immigrazione, coincide adesso con il successo maggiore della sua carriera politica. E potrebbe portarlo lì dove per oltre un decennio il suo acerrimo rivale ha regnato quasi incontrastato. Secondo il politologo olandese André Krouwel, una parte del merito va a colei che ha preso le redini del Vvd proprio da Rutte, ossia Dilan Yesilgoz.

L'errore di Yesilgoz

Nata in Turchia da una famiglia curda che ha ottenuto l'asilo in Olanda, dove è giunta a 8 anni grazie a un ricongiungimento famigliare, Yesilgoz era data alla vigilia come la grande favorita per la corsa alla guida del governo. I sondaggi la davano in vantaggio, seppur di poco, sulla coalizione di centrosinistra e ecologisti dell'ex commissario Ue Frans Timmermans (il deus ex machina del Green deal europeo) e del neonato partito democristiano Nsc di Pieter Omtzigt. Wilders, fino a pochi giorni fa, guardava i tre da una certa distanza, secondo i sondaggi. Le stime sembravano promuovere il nuovo corso impresso al partito da Yesilgoz, diventata la leader dell'ala destra dei liberali grazie alle sue campagne contro l'immigrazione clandestina. I suoi toni, seppure più moderati rispetto a quelli di Wilders (condannato in passato per incitamento all'odio), sembravano aver conquistato l'elettorato a destra, togliendo consensi al Pvv.

Ma secondo Krouwel, Yesilgoz ha commesso un grave errore tattico: considerare Wilders ormai fuori dai giochi e assoldarlo per un eventuale sostegno al suo futuro governo. "Qualche giorno fa Geert Wilders aveva ancora 17 seggi e poi il Vvd, improvvisamente, molto stranamente, ha aperto la porta alla cooperazione con loro. Gli elettori hanno pensato 'se il Vvd non esclude più il Pvv, voteremo comunque per Wilders'. E in una settimana sono arrivati ??venti seggi", ha detto il politologo. Alla vigilia, Yesilgoz aveva sì aperto a un'alleanza di governo con Wilders, ma a patto che fosse lei la premier. Adesso, potrebbe essere costretta a fare un passo indietro non da poco.

Le difficili intese governo

I numeri dicono che un esecutivo senza Wilders è possibile, ma complicato: la coalizione di centrosinistra dovrebbe avere 25 seggi, a cui si aggiungono quelli di Vvd (24), di Nsc (20) e dei liberali di sinistra D66 (9). La loro alleanza non sarebbe una novità, dato che Rutte ha governato con questi partiti per anni. Insieme, avrebbero 78 seggi, poco più della maggioranza dell'Aula.

Se invece Yesilgoz dovesse accettare la cooperazione con Wilders, l'eventuale maggioranza potrebbe contare sui partiti di destra più piccoli, tra cui il neonato partito degli agricoltori Bbb. Ma insieme arriverebbero a 72 seggi, non sufficienti per governare. L'ago della bilancia in questa eventualità potrebbe essere il partito democristiano Nsc di Omtzigt, il quale ha escluso categoricamente di entrare in una maggioranza in cui si perseguono politiche contrarie alla libertà di religione (ossia anti-Islam).

Wilders lo sa, e già dopo i primi exit poll ha rimesso su gli abiti del politico di destra, ma moderato: "Faccio appello agli altri partiti. Finora siamo stati in campagna elettorale. Ora la campagna è finita e dovremo cercare un terreno comune e lavorare insieme", ha detto davanti alla folla di sostenitori. Il terreno comune non potrà essere l'euroscetticismo, di sicuro, che sembra abbandonato da tempo dal leader di destra (alleato della Lega di Matteo Salvini e di Marine Le Pen al Parlamento Ue). Semmai, è sul progetto di fermare lo "tsunami dell'asilo", come lo ha definito Wilders, ossia su politiche più dure contro l'immigrazione e le politiche di asilo, che Yesilgoz e Omtzigt potrebbero convergere.

