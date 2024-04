Eurodeputato fa uno show in Parlamento, il video: "Juve merda, forza Toro"

Il calcio infiamma gli animi anche a Bruxelles. L'eurodeputato irlandese della Sinistra Mick Wallace, alla mini plenaria del Parlamento europeo, si è presentato indossando una maglia del Torino e ha concluso il suo intervento in Aula sulla guerra Hamas-Israele con un: "Presidente, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve m... forza Toro".

L'eurodeputato irlandese produce vino in Piemonte ed è un appassionato tifoso granata. Sui social scrive: "Giocare contro la Juventus è sempre difficile per il Torino, che non ha i soldi della Juve. Ma i granata hanno sempre la speranza. Forza Toro sempre...", conclude.