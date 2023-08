Wagner prova a fare proseliti anche in Polonia, arrestati due russi

Due russi accusati di aver diffuso propaganda a favore del gruppo mercenario Wagner in due città polacche sono stati arrestati e accusati di spionaggio in Polonia. Lo ha annunciato il ministro degli Interni, Mariusz Kaminski. I due avrebbero affisso circa 300 volantini a Cracovia e Varsavia, e sono stati trovati in possesso di circa 3mila articoli di propaganda pro-Wagner, ha dichiarato in un comunicato l'ufficio stampa del ministro responsabile del coordinamento dei servizi speciali. "Entrambi sono stati accusati di spionaggio, tra le altre cose", ha scritto Kaminski sulla piattaforma di messaggistica X, precedentemente nota come Twitter. I mercenari del Gruppo Wagner sono stati usati dalla Russia si Vladimir Putin come truppe d'assalto in Ucraina e stanno espandendo la loro presenza in Africa occidentale.

Il loro leader Yevgeny Prigozhin ha guidato un ammutinamento fallito contro i vertici dell'esercito russo a giugno e ora centinaia, forse migliaia, dei membri della compagnia militare privata si trovano in Bielorussia, nazione che confina con la Polonia. Nel Paese guidato da Alexander Lukashenko, i soldati wagneriani hanno anche iniziato l'addestramento di alcuni reparti dell'esercito di Minsk e sono stati spostati vicino al fianco orientale della Nato per destabilizzare l'alleanza militare, ha dichiarato il primo ministro polacco all'inizio di agosto.

I sospetti arrestati in Polonia, chiamati solo Aleksiej T. e Andriej G., fotografavano i siti che coprivano con materiali propagandistici e dovevano essere pagati per il loro lavoro dalle autorità russe, ha dichiarato l'ufficio stampa del ministero. "In totale, avrebbero ricevuto fino a 500mila rubli (4.500 euro, ndr) per i compiti commissionati". I procuratori li hanno accusati di "attività di intelligence straniera contro la Polonia", nonché di associazione e reclutamento per un servizio mercenario vietato dalla legge internazionale e di promozione di simboli e nomi che sostengono l'aggressione della Russia in Ucraina. Gli uomini, che avevano in programma di lasciare la Polonia il 12 agosto, sono stati posti in custodia cautelare e rischiano fino a 10 anni di carcere se condannati.

La scorsa settimana i media polacchi hanno riferito che sono stati trovati adesivi con il logo dei Wagner e scritte in inglese che recitano "Siamo qui - unisciti a noi", oltre a codici QR che reindirizzano a un sito web russo sul gruppo mercenario. Secondo il quotidiano Gazeta Wyborcza, gli adesivi sono stati segnalati alla polizia polacca dai residenti di Cracovia e Varsavia, le due città più grandi del Paese, le stesse in cui avrebbero distribuito il loro materiale i due arrestati. La Polonia ha recentemente messo in guardia da possibili provocazioni da parte del gruppo mercenario. La Lituania e la Polonia hanno ripetutamente avvertito gli alleati della Nato che i mercenari di Wagner potrebbero fingersi richiedenti asilo nel tentativo di attraversare il confine tra la Bielorussia e l'Ue. Varsavia prevede di schierare circa 10mila soldati per proteggere il confine orientale con la Bielorussia, alleata di Mosca, come "deterrente".

