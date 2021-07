Euro2020, von der Leyen tifa Italia: "Cuore per gli Azzurri"

Il "cuore" della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "è con la Squadra Azzurra e domenica tiferà per l'Italia" in occasione della finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo Ue, Eric Mamer, nel corso del quotidiano briefing con la stampa a Bruxelles. Un messaggio che chiaramente, al di là delle simpatie personali, va letto nella chiave delle mai sopite tensioni tra l'Ue e il Regno Unito in seguito alla Brexit.

Già, perché la finalissima di domenica è diventata inevitabilmente anche una sfida politica. Già nei giorni scorsi avevano fatto discutere gli attacchi del premier italiano Mario Draghi e della cancelliera tedesca Angela Merkel nei confronti dei rischi connessi alla carenza di restrizioni tra i tifosi accorsi a Londra. Draghi aveva chiesto all'Uefa di valutare di spostare semifinali e finale da Wembley, forte anche dei casi di contagi, in particolare da variante Delta, tra i supporter.

Una richiesta che l'Uefa non ha preso in considerazione. Il premier britannico Boris Johnson, dal canto suo, vuole sfruttare l'eventuale vittoria dell'Inghilterra per saldare il suo buon momento con l'elettorato inglese, e mettere il più possibile in secondo piano altri problemi, compresi quelli legati alla Brexit. Stando alla stampa britannica, infatti, il premier starebbe considerando l'istituzione di un nuovo giorno di festa se la nazionale di calcio inglese dovesse vincere il titolo europeo. Il governo ha fatto inoltre sapere che potrebbe proporre alte onorificenze come il cavalierato per l'allenatore, Gareth Southgate, e il capitano della squadra, Harry Kane, in caso di vittoria del torneo. Dopo essersi fregiato di aver restituito la sovranità ai britannici grazie alla Brexit, adesso Johnson potrebbe vole attribuirsi il merito di aver "riportato il calcio a casa".