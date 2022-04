Von der Leyen a Kiev per incontrare Zelensky: "Sul tavolo embargo energetico alla Russia"

Dopo la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, anche la leader della Commissione europea, Ursula Von der Leyen visiterà Kiev per incontrare il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. L'incontro è previsto l'8 aprile.



Ad annunciarlo è stato il segretario per la stampa della presidenza ucraina, Serhiy Nikiforov. "Ci sarà un incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen domani. Non posso dire a che ora per motivi di sicurezza, ma in qualche momento della giornata", ha detto Nikiforov alla televisione ucraina.

Lo scopo della visita, secondo le fonti ucraine, è di discutere del quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia in preparazione a livello europeo, che, secondo la proposta della Commissione, includerà un embargo sulle importazioni di carbone russo. "Non sarà l'ultimo pacchetto di sanzioni", ha detto il portavoce del presidente ucraino. La visita è stata confermata anche dalla Commissione europea.