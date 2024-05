L'Europa rimprovera la Cina "sleale", ma non può prescindere dagli affari con Pechino

Più lealtà commerciale e stop all'invasione di merci “Made in China” frutto di sovrapproduzione. Queste le richieste messe in evidenza dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Il leader di Pechino ha iniziato il 6 maggio la sua visita in Europa, incontrando in un delicato trilogo a Parigi anche il presidente francese Emmanuel Macron. La guida del governo dell'Unione europea al termine dell'incontro ha ammesso che esistono "squilibri economici che rimangono significativi" tra le due potenze economiche. La massiccia avanzata cinese preoccupa sia l'industria che i governi del blocco europeo.

Durante il punto stampa nella capitale francese von der Leyen ha assicurato l'impegno di Bruxelles per difendere le aziende e le economie degli Stati membri. "I prodotti sovvenzionati cinesi, come i veicoli elettrici o ad esempio l'acciaio, stanno inondando il mercato europeo" ha affermato. "Allo stesso tempo la Cina continua a sostenere massicciamente il suo settore manifatturiero e, combinato con una domanda interna che non aumenta, il mondo non può assorbire il surplus produttivo della Cina", ha aggiunto la politica tedesca, che ha sostenuto di aver incoraggiato il governo cinese "ad affrontare queste sovraccapacità strutturali". Von der Leyen, candidata dal Partito popolare europeo come leader in vista delle elezioni di giugno, ha messo in evidenza come le "distorsioni del mercato cinese" impattano negativamente anche le altre "economie emergenti".

La visita alla vigilia delle elezioni europee

Xi Jinping è tornato in Europa dall'ultima visita nel 2019, stavolta alla vigilia della tornata elettorale europea. All'epoca le economie della Cina e dell'area dell'euro avevano dimensioni simili. A cinque anni di distanza la Repubblica popolare ha incrementato di quasi il 15% la sua ed entro la fine di questo decennio il divario è destinato a raddoppiare. A Parigi ad accogliere Xi ha provveduto il presidente francese Emmanuel Macron, intenzionato a creare un rapporto personale con il leader cinese. Il capo dell'Eliseo cerca un alleato per mediare col presidente russo Vladimir Putin e convincerlo a fermare la guerra in Ucraina. Al contempo punta a trovare investitori nel settore transalpino delle batterie elettriche.

A riconferma di come sia difficilissimo prescindere da Pechino, non solo nell'importare i suoi prodotti ma anche negli affari sul territorio europeo. "Come due grandi potenze mondiali, la Cina e l'Ue devono rimanere partner, perseguire il dialogo e la cooperazione, approfondire la comunicazione strategica, rafforzare la fiducia reciproca strategica, consolidare il consenso strategico e realizzare il coordinamento strategico", ha detto Xi Jinping ai suoi interlocutori.

Indagini su Pechino

Le relazioni tra Pechino e Bruxelles sono diventate critiche da quando l'Unione europea ha avviato un'indagine sui sussidi cinesi alle auto elettriche nel 2023. Poi è arrivata di recente l'approvazione della legge contro l'importazione di prodotti frutto di lavoro forzato, che ha irritato il Partito comunista, accusato da vari report di sfruttare la forza lavoro della minoranza degli Uiguri per produrre vari beni destinati all'estero, tra cui tessuti per l'alta moda e pannelli solari. Al termine dell'incontro von der Leyen ha accennato ad una ulteriore inchiesta volta a frenare l'invasione di prodotti cinesi: "Siamo pronti a fare pieno uso dei nostri strumenti di difesa commerciale, se necessario, ad esempio un paio di settimane fa abbiamo avviato la nostra prima indagine nell'ambito dello strumento per gli appalti internazionali". La leader del Ppe ha ricordato infine la necessità per gli Stati membri di "migliorare la resilienza delle nostre catene di approvvigionamento e, ad esempio, affrontare le dipendenze eccessive diversificando le fonti di materiali critici".

Per la seconda tappa del viaggio, Xi Jinping è atteso l'8 maggio dal premier dell'Ungheria Viktor Orban. Oltre che di geopolitica, anche a Budapest si parlerà di affari, dato che l'Ungheria necessita di investimenti cinesi per rilanciare la sua economia oltre che le sue infrastrutture. Infine Xi si recherà in Serbia, dove lo attende il presidente Aleksandar Vučić, perennemente in bilico tra l'adesione all'Unione europea e la cura delle relazioni con la Russia di Vladimir Putin.