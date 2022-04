Von der Leyen a Bucha: "Qui l'umanità è andata in frantumi"

"Qui è successo l'inimmaginabile". È stata questa la reazione di Ursula von der Leyen alla sua visita a Bucha, in Ucraina. La presidente della Commissione europea ha visitato la città che è divenuta simbolo delle atrocità della guerra in Ucraina, durante il suo viaggio nel Paese insieme all'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, e al premier slovacco Edouard Heger.

A Bucha “l'umanità è andata in frantumi”, ha detto von der Leyen, secondo cui “è stato importante iniziare la visita” in quella città perché lì “la nostra umanità è stata distrutta”, ha ribadito. “Il mio messaggio al popolo ucraino è questo: i responsabili di queste atrocità dovranno risponderne alla giustizia, la vostra battaglia è la nostra battaglia. I oggi sono a Kiev per dirvi che l'Europa è al vostro fianco", ha scritto poi la presidente su Twitter.

Durante la visita, accompagnati dal primo ministro ucraino, Denys Shmyha, “abbiamo assistito alle immagini strazianti" della "distruzione e delle atrocità commesse dalla Russia" con "un prezzo indicibile pagato dall'innocente popolo ucraino", ha affermato Borrell, secondo cui "i crimini di guerra russi commessi a Bucha e altrove devono essere indagati e perseguiti". "Lancerò un progetto dal valore di 7,5 milioni di euro per supportare la raccolta di dati sulle persone scomparse", ha annunciato l'Alto rappresentante, assicurando che "la nostra missione civile consultiva dell'Ue in Ucraina sosterrà il procuratore generale ucraino fornendo addestramento e attrezzature a sostegno delle indagini e della raccolta di prove".