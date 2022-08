Era in volo col marito e i due figli, credevano dormisse ma era morta

È morta all'improvviso in volo mentre era seduta vicino suo marito e i suoi due figli. I suoi cari credevano stesse ancora dormendo ma invece era deceduta, nel sonno, e purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Helen Rhodes stava tornando a casa nel Regno Unito con il marito Simon e i due figli Nathan ed Emma il 5 agosto, dopo aver vissuto a Tung Chung, Hong Kong, per oltre 15 anni.

Come racconta il Daily Mail poche ore dopo la partenza, i suoi cari si sono accorti che non respirava più e non rispondeva agli stimoli, subito hanno provato a rianimarla ma senza successo. Il corpo della donna, di professione ostetrica, la madre, è rimasto sul suo sedile per le restanti otto ore di volo, fino a quando l'aereo è atterrato a Francoforte. Il corpo della signora Rhodes è rimasto in Germania, mentre il marito e i due figli hanno dovuto proseguire per il Regno Unito senza di lei. La tragedia, "estremamente traumatizzante", si è svolta davanti ai figli, ha sottolineato un'amica della famiglia, Jayne Jeje.

“Siamo ancora increduli e sotto shock per l'improvvisa scomparsa della nostra carissima amica Helen Rhodes, la cui vita ha toccato molte persone a Hong Kong e nel Regno Unito. Helen era unica nel suo genere, un gioiello. Era un'ostetrica di professione ed era sempre pronta a dare una mano o un consiglio a chiunque ne avesse bisogno”, ha scritto Jeje, che ha lanciato una raccolta fondi per aiutare il marito della donna a far fronte alle spese legate alla difficile situazione e a onorare la memoria di sua moglie.