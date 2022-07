Volo annullato mentre sono in coda all'imbarco: passeggeri occupano l'aereo

Hanno atteso a lungo nella zona d'imbarco non climatizzata, per poi scoprire che il volo non sarebbe partito. A quel punto, alcuni di loro hanno deciso di forzare i controlli e salire a bordo dell'aereo, occupandolo. Una protesta durata tutta la notte, finché la polizia non è riuscita a riportare la calma. È quanto successo all'aeroporto di Blagnac, a sud di Tolosa.

Come racconta "Le Parisien", l'aereo, operato da Ryanair, aveva già avuto un ritardo e sarebbe dovuto partire alle 21,30 del 13 luglio alla volta di Marrakech, in Marocco. I passeggeri "stavano già aspettando da diverse ore nell'area d'imbarco, che non era climatizzata, nonostante la furiosa ondata di caldo", scrive il quotidiano francese. All'annuncio della cancellazione del volo, un gruppo di viaggiatori ha deciso di “forzare l'imbarco e salire sull'aereo”. La polizia ha circondato il veivolo, ma questo non ha fatto desistere gli occupanti.

A farne le spese anche gli altri viaggiatori, rimasti bloccati nello scalo. “Non avevano niente da bere o da mangiare. Alcuni hanno dovuto aspettare che i vigili del fuoco arrivassero a dare loro alcune bottiglie”, ha testimoniato un memro del personale dell'aeroporto. “Alcuni volevano tornare a casa, altri chiedevano stanze d'albergo. Dalle 4 del mattino, hanno iniziato davvero a infastidirsi", ha aggiunto. Solo l'indomani mattina, "dopo le trattative" tra il personale e i passeggeri, è tornata la calma. E la partenza verso Marrakech è stata finalmente effettuata.