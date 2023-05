Voli annullati per carenza di aerei: "Mancano i pezzi di ricambio"

Almeno 37 voli cancellati ed oltre 15mila passeggeri lasciati a terra. Questi sono i numeri neri registrati dalla compagnia aerea Transavia nelle ultime settimane. Tra incidenti, guasti e fulmini, alla base c’è una drastica insufficienza di velivoli in grado di coprire tutte le tratte programmate. Un disagio aggravato dai numerosi ritardi di cui soffrono le catene di approvvigionamento, che non riescono a fornire per tempo i pezzi di ricambio necessari. Con l’estate alle porte queste cifre rischiano solo di peggiorare.

Come riportato da Nos, Transavia ha cancellato decine di voli ogni settimana dall’inizio di aprile, una "manciata" al giorno. La compagnia ha già avvertito che nelle prossime settimane si susseguiranno altre cancellazioni a causa del mancato arrivo per tempo dei "cinque aerei extra noleggiati per i mesi estivi". Il Ceo di Transavia, Marcel de Nooijer, ha affermato che "si sta facendo tutto il possibile per riportare la flotta ad una situazione stabile. Speriamo di poter avvisare con largo anticipo i viaggiatori di giugno se il loro volo avrà problemi".

In questo momento la compagnia olandese soffre di capacità, dei 45 aerei di cui dispone ben otto sono bloccati a terra. Tre di questi non possono volare perché non hanno ancora le carte in regola dopo la loro rilevazione da una società rumena fallita, mentre gli altri necessitano di manutenzione. Alcuni sono stati coinvolti in incidenti con veicoli terrestri, mentre un altro è stato colpito da un fulmine. I ricambi per questi velivoli tuttavia non arrivano. Secondo l’esperto di aviazione, Joris Melkert, questi ritardi nella consegna sono dovuti alla fase critica attraversata dalle catene di approvvigionamento, ancora in ripresa dopo l’interruzione subita durante il Coronavirus.

Questa carenza di ricambi è trasversale all’intero settore del trasporto aereo. A risentirne di più, oltre a Transavia, sono le compagnie low cost come Lufthansa, United Airlines e Ryanair, la quale ha cancellato diversi voli in partenza dall’aeroporto olandese di Eindhoven nei giorni scorsi. I ritardi e le cancellazioni in questo inizio di maggio sono stati causati anche dagli scioperi dei lavoratori in Francia. Qui le partenze da e per il Paese sono state bloccate nelle principali città dopo l’adesione degli addetti al controllo del traffico aereo alla protesta per l’aumento dell’età pensionistica.

Secondo Melkert il principale scopo di Transavia è quello di costruire "maggiore capacità di riserva" nei mesi avvenire. Tuttavia, per l’economista dei trasporti e della logistica presso Ing, Rico Luman la carenza di aeromobili si protrarrà almeno fino al prossimo anno. Secondo Luman è previsto un continuo aumento della domanda di viaggi aerei, per questo la capacità delle compagnie aeree dovrà aumentare, ma in questo momento non ci sono abbastanza velivoli. Per l’economista, di solito c’è la possibilità di noleggiare aeromobili da altre società che non li stanno utilizzando, purtroppo il periodo di alta stagione, combinato con i ritardi della produzione, non permette a Transavia di colmare il disagio. "E’ una combinazione di fattori sfortunati per la compagnia olandese e per i suoi passeggeri", ha concluso Luman. Con tutta probabilità i mesi estivi vedranno un incremento dei ritardi e delle cancellazioni, con migliaia di viaggiatori che resteranno a terra.