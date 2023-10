Perché i viticoltori hanno gettato per strada centinaia di litri di vino

Centinaia di litri di vino versato sulle strade al grido di: "Oggi il vino spagnolo non entrerà in Francia". Questa la modalità di protesta scelta dai produttori di vino francesi, che hanno bloccato l'autostrada al confine con la Spagna scaricando due camion, il cui contenuto è stato distrutto versandolo oltre il confine. La protesta è scattata in seguito al sostegno mostrato dal governo transalpino contro le bevande alcoliche a basso costo provenienti dall'estero. La mattina del 19 ottobre 300-400 viticoltori provenienti da diverse regioni del sud della Francia si sono riuniti alla frontiera spagnola intenzionati a bloccare i mezzi provenienti dalla Spagna e carichi di vini rossi, bianchi e spumanti.

Gettato vino sfuso e cava

Secondo quanto riferisce il media France Bleu arrivati sulla scena intorno alle 10 del mattino, i produttori hanno bruciato pneumatici e "controllato" i mezzi pesanti che arrivano dal confine. A mezzogiorno, non avevano ancora trovato le bottiglie, ma avevano svuotato il carico di un camion pieno di pomodoro sull'asfalto prima di dargli fuoco. Nel primo pomeriggio è stato distrutto anche un carico di insalate. Infine hanno intercettato un camion che trasportava viso sfuso e l'altro del "cava" frizzante, concorrente dello Champagne. I manifestanti a quel punto hanno versato il contenuto delle bottiglie sulla strada. "Tra la concorrenza straniera […], le regolamentazioni che ci vengono imposte e la siccità storica che quest'anno mette a rischio il nostro raccolto, chiediamo al Ministro dell'Agricoltura di salvarci", ha dichiarato a radio France Bleu Pierre Hylari, presidente dell'Associazione dei Giovani Agricoltori dei Pirenei Orientali.

Importazioni più economiche

Nel 2022 il mercato francese è stato inondato da prodotti vitivinicoli provenienti dall'estero, principalmente dalla Spagna e dal Marocco. Sarebbero entrati in Francia oltre 6,5 milioni di ettolitri di vino, venduti a prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli transalpini. Il 65% delle importazioni proviene dalla Spagna, le cui aziende spediscono il prodotto spesso sfuso, facendolo rientrare nella fascia di prezzo più bassa di vino da tavola. Le bottiglie iberiche vengono vendute a poco meno di 1 euro al litro, mentre quelle prodotte nel sud della Francia non vanno sotto la soglia dei 3 euro al litro.

Incidono siccità e inflazione

I viticoltori dei Pirenei-Orientali denunciano da settimane al governo"un cocktail esplosivo" di fattori sfavorevoli. Innanzitutto una vendemmia 2023 catastrofica a causa della siccità. A questa si sono aggiunte le spese sempre più alte a causa dell’inflazione, mentre il prezzo del vino non aumenta, soprattutto a causa delle bottiglie o dei box più economici che arrivano con le importazioni. I rappresentati delle aziende vitivinicole chiedono al governo esenzioni fiscali, aiuti per ettaro coltivato e sostegno al credito bancario. Si sono poi rivolti a Bruxelles, affinché la Commissione europea conceda aiuti per lo sradicamento delle viti autorizzando i sussidi per la ristrutturazione dei vigneti. Una nuova protesta è stata già annunciata per il 25 novembre. La lotta dei produttori francesi ricorda quella dei pastori sardi che nel 2019 avevano versato migliaia di litri di latte di pecora sull'asfalto per protestare contro forme di concorrenza iniqua, che li costringeva a guadagnare "pochi spiccioli" rispetto al reale valore di mercato del latte.

