"Sesso senza consenso è stupro, serve legge": la commissaria europea boccia l'Italia

In Italia manca una legge che basi "i reati di violenza sessuale, compreso lo stupro, sulla nozione di libero consenso". Ma occorre anche "migliorare i servizi di sostegno per le vittime della violenza di genere", anche attraverso una maggiore formazione del personale giudiziario e delle forze dell’ordine. Inoltre, le autorità devono garantire alle donne e alle ragazze "il libero accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, comprese le cure per l'aborto e la contraccezione". Sono questi i punti principali del rapporto sull'Italia pubblicato dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović.

Il rapporto prende in esame la situazione dei diritti nel nostro Paese, con focus su donne, persone Lgbt, migranti e giornalisti. Tante le bocciature, non solo sulle questioni di genere. Ma dopo il caso di Giulia Cecchettin e del dibattito pubblico scatenato da questo ennesimo femminicidio, a colpire è soprattutto il capitolo sulla violenza sulle donne.

Donne e violenze

La commissaria accoglie "con favore i progressi compiuti dall’Italia nella promozione dell’uguaglianza di genere e nella lotta alla violenza contro le donne", ma rileva al contempo "un netto contrasto tra il quadro giuridico e le disuguaglianze, la discriminazione e la violenza affrontate dalle donne e dalle ragazze". Per colmare questo divario, si raccomanda innanzitutto alle autorità di ridurre le disparità regionali, combattere il sessismo e gli stereotipi di genere e migliorare i servizi di sostegno per le vittime della violenza di genere. Inoltre, chiede "maggiori sforzi per prevenire la violenza di genere e una maggiore formazione del personale giudiziario e delle forze dell’ordine per migliorare il trattamento delle donne vittime di violenza di genere e prevenire la vittimizzazione secondaria (ossia comportamenti che aggiungono un danno psicologico ulteriore alle vittime).

Il rapporto chiede poi "un'applicazione più rigorosa delle leggi antidiscriminazione e maggiori sforzi per migliorare la situazione socioeconomica delle donne". Esorta inoltre le autorità a garantire alle donne e alle ragazze il libero accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, comprese le cure per l'aborto e la contraccezione, e sottolinea la necessità di rispettare e sostenere i diritti, la dignità e l'autonomia delle donne nell'assistenza sanitaria materna.

Sesso senza consenso

Tornando al nodo violenze, scrive la commissaria, "il diritto penale dovrebbe (...) essere modificato per basare i reati di violenza sessuale, compreso lo stupro, sulla nozione di libero consenso". Si tratta di un tema al centro del dibattito giuridico europeo. Nel nostro Paese, ma non siamo i soli, la definizione di violenza sessuale si basa sull'uso della forza. Spetta alla vittima, in sede penale, dimostrare di essere stata costretta all’atto sessuale "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità". Come dimostrato purtroppo da diverse vicende giudiziarie, non sempre dietro lo stupro c'è una minaccia esplicita. Per classificare questi casi come strupro, servirebbe una legge che affermi che solo il sesso con consenso esplicito non è classificabile come violenza.

Lo scorso giugno, il Parlamento europeo ha chiesto che una legge di questo tipo sia adottata da tutti i Paesi Ue (attulamente, una norma simile è in vigore in Spagna). Ma i governo europei non hanno ancora trovato un'intesa su questa proposta. Adesso, anche la commissaria europea per i diritti umani (istituzione che fa parte del Consiglio d'Europa, cosa diversa dall'Ue) sostiene la necessità di riconoscere il sesso senza consenso come stupro.

Le politiche sui migranti

Il rapporto è anche una bocciatura a tutto tondo delle politiche italiane sull'immigrazione. Pur "sottolineando la necessità di una responsabilità europea condivisa per salvare vite umane in mare e riconoscendo gli sforzi dell'Italia in questo settore", la commissaria "esorta le autorità italiane a garantire un'adeguata capacità di ricerca e salvataggio e chiede l'abrogazione della legislazione e delle politiche che ostacolano le operazioni di ricerca e salvataggio delle ong". Sotto accusa anche i patti di cooperazione con Libia, Tunisia e Albania.

"Le attività di cooperazione che portano direttamente o indirettamente a rimpatri in Libia dovrebbero essere sospese, alla luce delle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani che si verificano nel Paese", si legge nel rapporto. Che mette in guardia anche sul rischio di violazioni dei diritti umani negli accordi con Tunisia e Albania, raccomandando "alle autorità italiane di dare priorità al miglioramento dei sistemi nazionali di asilo e accoglienza".

Il rapporto affronta anche altri punti critici: sui giornalisti, la commissaria raccomanda la depenalizzazione della diffamazione. Per quanto riguarda le persone Lgbti, la richiesta è di ampliare la legislazione contro la discriminazione, i crimini generati dall’odio e l’incitamento all’odio per coprire i diritti di queste persone.