L'Italia bocciata sulla violenza sulle donne: "Serve legge sul consenso"

In Italia manca una legge che basi "i reati di violenza sessuale, compreso lo stupro, sulla nozione di libero consenso". Ma occorre anche "migliorare i servizi di sostegno per le vittime della violenza di genere", anche attraverso una maggiore formazione del personale giudiziario e delle forze dell’ordine. Inoltre, le autorità devono garantire alle donne e alle ragazze "il libero accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, comprese le cure per l'aborto e la contraccezione". Sono questi i punti principali del rapporto sull'Italia pubblicato dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović.

Il rapporto prende in esame la situazione dei diritti nel nostro Paese, con focus su donne, persone Lgbt, migranti e giornalisti. Tante le bocciature, non solo sulle questioni di genere. Ma dopo il caso di Giulia Cecchettin e del dibattito pubblico scatenato da questo ennesimo femminicidio, a colpire è soprattutto il capitolo sulla violenza sulle donne.

Donne e violenze

La commissaria accoglie "con favore i progressi compiuti dall’Italia nella promozione dell’uguaglianza di genere e nella lotta alla violenza contro le donne", ma rileva al contempo "un netto contrasto tra il quadro giuridico e le disuguaglianze, la discriminazione e la violenza affrontate dalle donne e dalle ragazze". Per colmare questo divario, si raccomanda innanzitutto alle autorità di ridurre le disparità regionali, combattere il sessismo e gli stereotipi di genere e migliorare i servizi di sostegno per le vittime della violenza di genere.

Il rapporto chiede poi "un'applicazione più rigorosa delle leggi antidiscriminazione e maggiori sforzi per migliorare la situazione socioeconomica delle donne". Esorta inoltre le autorità a garantire alle donne e alle ragazze il libero accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, comprese le cure per l'aborto e la contraccezione, e sottolinea la necessità di rispettare e sostenere i diritti, la dignità e l'autonomia delle donne nell'assistenza sanitaria materna.

Tornando al nodo violenze, scrive la commissaria, "il diritto penale dovrebbe (...) essere modificato per basare i reati di violenza sessuale, compreso lo stupro, sulla nozione di libero consenso". Inoltre, chiede "maggiori sforzi per prevenire la violenza di genere e una maggiore formazione del personale giudiziario e delle forze dell’ordine per migliorare il trattamento delle donne vittime di violenza di genere e prevenire la vittimizzazione secondaria".

Le politiche sui migranti

Il rapporto è anche una bocciatura a tutto tondo delle politiche italiane sull'immigrazione. Pur "sottolineando la necessità di una responsabilità europea condivisa per salvare vite umane in mare e riconoscendo gli sforzi dell'Italia in questo settore", la commissaria "esorta le autorità italiane a garantire un'adeguata capacità di ricerca e salvataggio e chiede l'abrogazione della legislazione e delle politiche che ostacolano le operazioni di ricerca e salvataggio delle ong". Sotto accusa anche i patti di cooperazione con Libia, Tunisia e Albania.

"Le attività di cooperazione che portano direttamente o indirettamente a rimpatri in Libia dovrebbero essere sospese, alla luce delle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani che si verificano nel Paese", si legge nel rapporto. Che mette in guardia anche sul rischio di violazioni dei diritti umani negli accordi con Tunisia e Albania, raccomandando "alle autorità italiane di dare priorità al miglioramento dei sistemi nazionali di asilo e accoglienza".

Il rapporto affronta anche altri punti critici: sui giornalisti, la commissaria raccomanda la depenalizzazione della diffamazione. Per quanto riguarda le persone Lgbti, la richiesta è di ampliare la legislazione contro la discriminazione, i crimini generati dall’odio e l’incitamento all’odio per coprire i diritti di queste persone.