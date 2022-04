Violentate dai soldati russi, non possono abortire a causa della legislazione polacca

A causa delle severe leggi in materia di interruzione di gravidanza, centinaia di donne ucraine, alcune delle quali violentate dai soldati russi, che sono fuggite in Polonia non hanno accesso all'aborto. Varsavia ha una delle leggi più restrittive d'Europa, e l'aborto è legale solo quando la salute o la vita della persona incinta è in pericolo o quando la gravidanza è il risultato di stupro o incesto. Ma viste le pene che si rischiano, spesso i medici sono reticenti a praticarlo anche in questo tipo di situazioni.

“I soldati russi”, dice l’europarlamentare olandese Kim van Sparrentak “stanno usando la violenza sessuale come arma di guerra”. “Alcune delle vittime”, continua “vogliono abortire al loro arrivo in Polonia. Altre, vogliono interrompere la loro gravidanza perché sono finite in una situazione precaria a causa della guerra. Invece dell'aiuto, ora incontrano la resistenza delle autorità polacche". La Polonia ha accolto quasi 2,5 milioni di rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina, la maggior parte di loro donne e bambini e tra loro migliaia di donne incinte.

A causa del conflitto, e delle violenze che ne conseguono, le donne e le ragazze ucraine sono a maggior rischio di gravidanze non pianificate e l’Ong Abortion Without Borders ha visto moltiplicare le richieste di aiuto. Aborcyjny Dream Team, un gruppo basato in Polonia e che fa parte del collettivo Abortions Without Border, ha riferito a Vice che dallo scoppio del conflitto stanno ricevendo quotidianamente circa cinque chiamate al giorno da persone incinte in fuga dall'Ucraina e che non sanno come muoversi. Krystyna Kacpura, direttrice della o Federazione per le donne e la pianificazione familiare, ha detto a Vice che la sua organizzazione ha ricevuto circa 300 chiamate da donne ucraine che chiedono aiuto, la maggior parte delle quali hanno chiesto informazioni sull'accesso all'aborto, una media di circa 10 donne al giorno dall'inizio della guerra. La domanda, spiega la Kacpura, è stata così travolgente che il gruppo ha lanciato una linea di assistenza dedicata alle rifugiate ucraini. Il personale è composto da un ginecologo ucraino che è fuggito dalla guerra.

Il gruppo dei Verdi chiede alla Commissione europea che queste persone vengano aiutate rapidamente e che i leader europei trovino rapidamente una soluzione. Per esempio, il gruppo chiede che il viaggio di transito verso altri Paesi dell'Ue sia reso più facile per queste persone. In questo modo, queste donne possono ricevere assistenza altrove nell'Ue. Inoltre, le Ong polacche e gli attivisti dei diritti umani che offrono aiuto dovrebbero essere sostenuti e protetti. Uno dei problemi principali è la violenza sessuale in tempo di guerra. Le donne rifugiate ne sono più spesso le vittime.

Secondo l'Unfpa (l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della salute sessuale), almeno il 20 per cento delle donne rifugiate ha subito violenze sessuali in conflitti precedenti. "E questo è ciò che le donne osano dire, ma l'argomento è molto tabù e per questo c'è una buona probabilità che questa percentuale sia più alta", ha spiegato a Nos Natalia Kanem, direttrice esecutiva dell’agenzia dell’Onu. Le Ong che si occupano di interruzione di gravidanza stanno facendo tutto il possibile per aiutare le donne ad avere accesso alla salute sessuale e riproduttiva, e stanno mettendo in gioco la loro stessa libertà a causa dell'alto rischio di essere perseguiti dalle autorità polacche, come è successo nel il recente caso di Justyna Wydrzy?ska, militante polacca che è stata condannata per aver aiutato una donna incinta, che sosteneva di essere vittima di violenza domestica, a ottenere farmaci per l'aborto.