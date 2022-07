Rubarono vino per 1,6 milioni di euro da ristorante, arrestati dopo caccia di 9 mesi

Avevano rubato a un ristorante di lusso spagnolo 45 bottiglie di vino, che in tutto valevano addirittura 1,6 milioni di euro. Ma la coppia di “esperti ladri” è stata poi catturata in Croazia, dopo una caccia durata ben nove mesi. Come racconta il Guardian nell'ottobre del 2021, un uomo e una donna che alloggiavano presso l'hotel e ristorante Atrio di Cáceres, nel sud-ovest della Spagna, hanno rubato decine di bottiglie di costoso vino francese, tra cui uno Château D'Yquem del 1806.

La Policía Nacional spagnola ha spiegato che il furto "meticolosamente pianificato" è iniziato con la donna che ha usato un falso documento d'identità svizzero per prenotare l'hotel. Poi la coppia ha cenato nel ristorante della struttura prima di godersi un tour della sua rinomata cantina. "In seguito, i due si sono recati nella loro camera, che l'uomo ha lasciato rapidamente per tornare in cantina", ha dichiarato la polizia. "Dopo aver utilizzato un passepartout precedentemente sottratto per accedere, è tornato su con tre grandi zaini, uno sulla schiena e due in ogni mano, che contenevano le bottiglie che aveva nascosto e che erano imbottiti con asciugamani dell'hotel per proteggere le bottiglie". Mentre l'uomo rovistava nella cantina, la donna distraeva un membro del personale chiedendogli di prepararle del cibo, nonostante la cucina fosse chiusa. La coppia ha lasciato poi l'hotel alle 5.30 del giorno successivo.

"A seguito di numerose indagini, sia in Spagna che in altri Paesi, gli agenti sono riusciti a identificare i due sospetti, notando l'alto grado di professionalità, la specializzazione e la perfetta pianificazione del furto", si legge nel comunicato della polizia, che ha anche scoperto che la coppia aveva visitato il ristorante tre volte per esplorare il luogo prima di compiere il furto. Secondo gli agenti la coppia ha lasciato la Spagna pochi giorni dopo il furto e si è spostata così tanto in Europa che è stato difficile per gli investigatori tenere il passo. Alla fine i due sono stati rintracciati al confine tra Montenegro e Croazia e arrestati in Croazia grazie a un'operazione congiunta che ha coinvolto Interpol ed Europol. Successivamente è emerso che l'uomo era oggetto di due mandati di arresto pendenti emessi da giudici di Madrid.