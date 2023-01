Vietato tenere carlini in casa, la stretta fa discutere (ma c'è un motivo)

I Paesi Bassi vogliono bandire la detenzione di carlini e altri animali geneticamente modificati. Piet Adema, ministro dell'Agricoltura, ha espresso la sua volontà di adottare ulteriori misure per combattere l'acquisto di cani e gatti che soffrono fisicamente a causa del loro aspetto In una lettera inviata alla Camera dei Rappresentanti, ha dichiarato che la questione lo riguarda non solo come ministro, ma anche come essere umano. "Rendiamo la vita miserabile ad animali innocenti solo perché li troviamo 'belli' e 'carini'", ha dichiarato Adema.

Tra gli animali che soffrono a causa del loro aspetto ci sono i carlini e i gatti con le orecchie piegate (scottish fold). L'allevamento di questi animali è stato vietato nel 2014, ma questi animali sono ancora commercializzati (legalmente e illegalmente) dall'estero e diversi olandesi li hanno come animali domestici poiché acquistati prima dell'entrata in vigore del divieto.

Il ministro ha dichiarato che "nessun amico a quattro zampe dovrebbe soffrire per il suo aspetto". Un cosiddetto "divieto di mantenimento" significa automaticamente anche un divieto di commercio e di importazione, ha detto il ministro. Molte persone, quando prendono un animale da compagnia, scelgono spesso caratteristiche che ritengono carine, come i cani con il muso schiacciato o i gatti con le orecchie pieghevoli. "Hanno le migliori intenzioni, ma spesso non sanno che gli animali possono soffrire in modo permanente a causa di queste caratteristiche", ha detto Adema. I veterinari vedono ancora molti cani nei loro ambulatori che soffrono di problemi respiratori e altre condizioni dovute al loro muso.

Così, nel 2014, è stato imposto un divieto di allevamento per gli animali che soffrono di problemi estetici. Nel 2019 sono state aggiunte regole specifiche per i cani con il muso schiacciato, come i carlini, che, a causa della loro conformazione possono soffrire di problemi respiratori e dentali. Anche le articolazioni del cranio possono essere colpite, rendendo il cane più suscettibile a lesioni e dolori. Per quanto riguarda gli scottish fold, uno dei problemi più comuni è l'artrosi, una malattia delle articolazioni che può causare dolore e rigidità. Questo è dovuto alla conformazione delle orecchie piegate, che può causare una pressione eccessiva sulle articolazioni delle orecchie e delle zampe. Sono inoltre suscettibili a problemi alle orecchie, come infezioni e sordità, alla colonna vertebrale, come la displasia dell'anca, e respiratori, come la rinite, a causa della forma del loro muso.

Adema sottolinea l'importanza di proteggere gli animali da queste sofferenze evitando la detenzione di tali animali in casa. Inoltre, il divieto di mantenimento potrebbe anche aiutare a prevenire il commercio e l'importazione di questi animali. È importante che i proprietari di animali domestici e l'opinione pubblica siano consapevoli dei potenziali problemi di salute degli animali con caratteristiche estetiche particolari e che sostengano queste misure per proteggere gli animali da sofferenze evitabili, ha concluso il ministro.