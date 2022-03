Vietato chiedere l'elemosina se accompagnati da un minore, la stretta di Bruxelles

Fino a 350 euro di multa per chi chiede l’elemosina portandosi dietro un bambino. Questa è la decisione dell’amministrazione cittadina di Bruxelles, che ha garantito un approccio “preventivo” nei confronti dei mendicanti volto a “offrire supporto” a loro e alle rispettive famiglie. La nuova multa introdotta nella capitale belga per chiunque chieda l’elemosina accompagnato da un minore di 16 anni verrà infatti usata solo come extrema ratio.

Come precisato nelle nuove regole approvate dal Consiglio comunale di Bruxelles, “ogni agente di polizia sarà tenuto, al primo contatto con il mendicante accompagnato da un minore di età inferiore ai 16 anni, ad informarlo del divieto”, ma anche “dell’obbligo di andare a scuola” che in Belgio vige per tutti i bambini dai 5 ai 18 anni. I pubblici ufficiali dovranno inoltre informare il mendicante “delle missioni di sostegno organizzate dal Centro pubblico per la previdenza sociale” belga incaricato di garantire agli indigenti “il diritto a un posto in un centro di accoglienza dove tutte le spese sono a carico del Comune”.

Ai genitori verrà inoltre ricordata la possibilità “di iscrivere qualsiasi bambino dai 3 ai 18 anni in una scuola della città” che si occuperà di coprire “tutte le tasse scolastiche, compreso il pranzo”. Mentre la mediazione e il sostegno saranno la principale priorità, la multa verrà comminata qualora il mendicante accompagnato da minori venisse sorpreso nuovamente da un ufficiale entro due anni dal primo avvertimento.

L'accattonaggio dei minori è un problema ricorrente nelle grandi città, ma a Bruxelles il fenomeno è particolarmente accentuato. Dal 1993 non è proibito chiedere l’elemosina in Belgio, ma le amministrazioni locali possono scegliere di regolamentare la pratica. Secondo una recente indagine della polizia locale, “a partire dal deconfinamento” successivo alla crisi pandemica “il fenomeno dell'accattonaggio è riemerso sul territorio di Bruxelles, parallelamente alla ripresa della vita economica (e in particolare del settore alberghiero) e al ritorno dei turisti”. Secondo le autorità “83 famiglie o 271 mendicanti di origine rumena sono stati registrati dai servizi di polizia come mendicanti professionisti sul territorio della città, il 10% dei quali sono minorenni”. Le autorità precisano inoltre che i mendicanti con bambini rifiutano “quasi sistematicamente” l'assistenza sociale a loro offerta dalle squadre sul campo.