Dove sarà vietato bere alcolici in strada nell'estate 2024: multe da 500 a 1500 euro

Le Isole Baleari cercano di mettere un ulteriore freno al consumo di alcol per strada e limitano ulteriormente le feste in barca nel tentativo di reprimere le vacanze alimentate dall'alcol nelle aree turistiche.

Le popolari destinazioni turistiche, tra cui Mallorca e Ibiza, già nel 2020 hanno approvato un disegno di legge per mettere un freno all'eccesso di consumo di alcolici sul loro territorio. Il tentativo di regolare il consumo di bevande alcoliche ha portato da anni ad alcune nuove regole: è vietato, ad esempio, organizzare i tour dei pub, quelli dove per un prezzo modico è prevista una consumazione a ogni pub visitato. Sono vietati anche gli open bar, cioè le feste dove, una volta pagato l'ingresso, si può bere senza limiti.

Il governo afferma che il nuovo inasprimento della legge approvata nel 2020 si applicherà ai punti "caldi" più frrquentati, tra cui Playa de Palma e Magaluf a Maiorca e Sant Antoni a Ibiza. Le persone sorprese a bere al di fuori delle aree autorizzate saranno multate tra 500 e 1.500 euro. La nuova legge entra in vigore oggi: il numero delle sanzioni adottate contro gli stranieri verrà presentato alle rispettive ambasciate.

La normativa introduce norme più severe contro le imbarcazioni da festa, alle quali sarà vietato avvicinarsi a meno di un miglio nautico dalle aree designate. Continuerà a essere vietato far salire o sbarcare passeggeri. In precedenza alle barche per feste era stato vietato fare pubblicità nelle tre aree. Luis Pomar, addetto stampa del consiglio del turismo delle Isole Baleari, ha detto alla Bbc che la legge del 2020 ha funzionato. Ma spera che i divieti non siano più necessari "tra tre o quattro anni, se insegniamo alle persone come comportarsi".