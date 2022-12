La fine della boccia di vetro del pesce rosso

In Belgio, il governo vallone ha messo al bando i piccoli acquari sferici e quelli con una capacità inferiore a dieci litri. La decisione del parlamento regionale si basa sulla consapevolezza che i pesci rossi, spesso tenuti in spazi così piccoli, non sono creature che si accontentano di condizioni di vita minime.

In effetti, i pesci rossi possono crescere fino a 25 o 30 cm e vivere fino a 30 anni se vengono tenuti in condizioni di vita adeguate. Inoltre, per acquistare un pesce rosso sarà necessario un patentino. I pesci rossi fanno parte della famiglia dei Ciprinidi e sono scientificamente noti come Carassius Auratus. Sono originari dell'Asia orientale e, in natura, si trovano tipicamente in stagni e fiumi e possono diventare piuttosto grandi, raggiungendo anche i 30 cm di lunghezza. Tuttavia, se tenuti in acquari o piccoli vasi, la loro crescita è naturalmente limitata per adattarsi allo spazio ristretto e la loro durata di vita si riduce.

Il recente decreto del governo vallone mira a proteggere i pesci rossi e altri animali dalle sofferenze causate da spazi di vita ristretti e da accessori come collari elettrici, a strozzo e a spillo. La decisione di vietare questi oggetti si basa su prove scientifiche che dimostrano che questi possono causare dolore e lesioni agli animali.