"Vietati gli smartphone a scuola": la decisione del governo svedese

Un divieto generale sui cellulari in classe. Questo è il provvedimento voluto dal governo svedese per aiutare gli studenti a concentrarsi sulle lezioni, ma anche per offrire una tutela legale ai docenti che - ai sensi delle attuali regole - non possono sequestrare i telefoni o gli smartphone portati in classe dagli alunni.

"Dovrebbe esserci ordine in ogni classe”, ha spiegato la ministra dell’Istruzione, Lina Axelsson Kihlblom, che ha proposto il disegno di legge anti-smartphone oggi allo studio del Parlamento di Stoccolma.

Il provvedimento annunciato venerdì vieterebbe l'uso a scuola dei telefoni cellulari, a meno che il docente non chieda espressamente agli studenti di utilizzarli a fini didattici. "Gli insegnanti - ha aggiunto la ministra - non dovrebbero perdere tempo a discutere se un telefono cellulare debba essere messo da parte o meno”.

Al momento gli insegnanti non hanno infatti il potere di costringere gli studenti a spegnere e conservare i loro cellulari a meno che non vengano utilizzati con modalità che disturbano o interrompono lo svolgimento della lezione.

Tuttavia, diverse scuole svedesi hanno applicato regole interne che prevedono la consegna volontaria dei cellulari da parte degli studenti al loro ingresso a scuola.

Il provvedimento proposto dall’esecutivo mira dunque a mettere ordine tra le norme e soprattutto a chiarire che gli insegnanti possono intervenire anche con il sequestro del cellulare laddove, ad esempio, un alunno lo utilizza in classe mentre il docente fa lezione.

Nonostante il buon senso che ha ispirato la proposta, la stampa locale ha fatto notare che non è chiaro se il Parlamento sosterrà il provvedimento proposto dal governo. Se approvato, il divieto di tenere il cellulare in classe entrerebbe in vigore il primo agosto.