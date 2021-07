Veterano dell’Armata Rossa sconfigge il Covid come fece coi nazisti: "Rinato a 102 anni"

Nikolai Bagayev ha trascorso un mese in ospedale, passando anche per la terapia intensiva. I medici gli avevano diagnosticato danni all’80% dei polmoni già feriti durante una battaglia contro i tedeschi

Quando Nikolai Bagayev, veterano russo della Seconda guerra mondiale, è stato ricoverato alla venerabile età di 102 anni con una grave infezione da coronavirus, in pochi avrebbero scommesso sulla sua sopravvivenza. Un mese fa i medici dell’ospedale di Korolyov, vicino a Mosca, gli hanno diagnosticato danni all’80% dei polmoni. Ma non era la prima volta che Bagayev si trovava a lottare per difendere la sua vita e scacciare la morte.

“L'ultima volta che l’ho affrontata è stato nel 1941”, ha raccontato all’agenzia Reuters dopo le dimissioni dall'ospedale. “All'epoca, il mio polmone destro era stato ferito durante la battaglia per Mosca” contro i tedeschi. “Ma all'epoca ero piuttosto giovane e sono riuscito a riprendermi prontamente”, ha ricordato l'ex soldato dell'Armata Rossa. Oggi si sente “rinato”.

Dopo aver trascorso più di un mese in ospedale, compresa una settimana in terapia intensiva, Bagayev è stato dimesso giovedì sera. “Questa volta sono stato ampiamente aiutato dai medici, anche se diverse volte ero sul punto di perdere la speranza e il coraggio. Sono estremamente grato a tutti loro”, ha detto il veterano. Dopo la guerra, Bagayev ha lavorato nella Repubblica sovietica del Kazakistan, dove aiutò a costruire la base spaziale di Baikonur, dalla quale partì il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, nel 1961. Proprio un quell’occasione, il veterano imparò una tecnica di respirazione usata dai cosmonauti sovietici, che - a suo dire - lo avrebbe aiutato a riprendersi dal Covid-19. Il suo nuovo obiettivo, ha dichiarato alla stampa, è quello di ricominciare a camminare senza l’aiuto di un’altra persona.

Bagayev fa parte di un gruppo dei sopravvissuti all'invasione tedesca che la Russia venera e celebra ancora oggi per il loro ruolo nella sconfitta della Germania nazista. A maggio, ha preso parte alla parata annuale della vittoria alla quale ha partecipato anche il presidente Vladimir Putin. Dopo aver battuto i nazisti e il virus, Bagayev si prepara già alla sua prossima battaglia. Ancora oggi è membro del Partito comunista di opposizione e ha intenzione di aiutare la sua casa politica di una vita durante la campagna per le elezioni parlamentari di settembre. In attesa di tornare in campo, il veterano non ha dubbi: “I medici sono eroi”, ha detto l’uomo sulla cui uniforme splendono decine di medaglie.