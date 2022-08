"Perché il Parlamento europeo riscalda due edifici quando ne basta uno?"

Le critiche alla doppia sede del Parlamento europeo, o meglio, a quella di Strasburgo cara ai francesi, fanno da tempo parte delle polemiche che circolano sull'Ue. Ma finora, gli attacchi erano arrivati perlopiù dal fronte euroscettico. Ecco perché ha fatto notizia l'iniziativa dell'eurodeputato Daniel Freund, esponente dei Verdi tedeschi, partito non solo europeista ma anche parte della maggioranza del governo di Berlino, il quale ha scritto una lettera alla presidente Roberta Metsola per chiedendole di porre fine alla transumanza mensile del Parlamento europeo tra Bruxelles e Strasburgo.

"Siamo di fronte a un deficit energetico in Europa", sottolinea nella sua missiva Freund. "In un momento in cui alcuni europei ritengono che non saranno in grado di riscaldarsi adeguatamente il prossimo inverno, il Parlamento europeo riscalderà, illuminerà e gestirà due edifici contemporaneamente", ha aggiunto. In base al Trattato Ue, il Parlamento europeo svolge dodici sessioni plenarie all'anno a Strasburgo, mentre il resto dei lavori parlamentari viene svolto a Bruxelles.

Di conseguenza, ogni mese migliaia di deputati, collaboratori e personale amministrativo fanno i pendolari tra Bruxelles e la città alsaziana, aumentando notevolmente l'impronta di carbonio dell'istituzione. Da qui le richieste di concentrare i lavori del Parlamento europeo nella capitale belga, vista anche la presenza delle altre istituzioni Ue, Commissione e Consiglio. Richieste a cui si è opposta da sempre la Francia, che reputa intoccabile la sede di Strasburgo. Del resto, qualsiasi cambiamento di sede richiederebbe una decisione unanime degli Stati membri, cosa che di fatto conferisce a Parigi un diritto di veto.