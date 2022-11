L'accordo "umanitario" del Venezuela che potrebbe ridurre il costo della benzina in Europa

Prima l'accordo "umanitario" tra governo e opposizione. Poi, a stretto giro, il via libera all'espansione dell'export di petrolio. Stati Uniti, Unione europa, Canada e Regno Unito potrebbero trovare nel Venezuela un alleato fondamentale per far fronte al braccio di ferro energetico con la Russia e alla decisione dell'Arabia Saudita di ridurre la sua produzione di greggio proprio in un momento in cui l'Occidente ne aveva più bisogno per frenare l'inflazione.

Il governo di Caracas guidato da Nicolás Maduro e l'opposizione hanno firmato un accordo preliminare per trovare una via d'uscita dalla grave crisi politica del Paese scoppiata nel 2019, dopo anni di profonda crisi economica e sociale. Al termine dei colloqui che si sono svolti in Messico, i due fronti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta chiedendo che i miliardi di dollari congelati all'estero, in seguito alle sanzioni imposte da Usa e Europa, vengano sbloccati per aiutare a finanziare progetti sociali. A mediare l'accordo è stata la Norvegia, altro big mondiale del petrolio.

Secondo quanto scrivono Usa, Ue, Canada e Regno Unito, tale intesa dovrebbe spingere "le parti a impegnarsi in buona fede per un accordo complessivo che porti a elezioni libere ed eque nel 2024, la restaurazione delle istituzioni democratiche e la fine della crisi umanitaria in Venezuela", si legge in una nota di Washington e alleati. Ribadendo la necessità di "negoziati inclusivi", si afferma che "continueremo a chiedere il rilascio incondizionato di chi è stato detenuto ingiustamente per ragioni politiche, l'indipendenza del sistema elettorale e giudiziario, la liberà di espressione e il rispetto dei diritti umani". "E rimaniamo impegnati per il ritorno della democrazia in Venezuela - aggiungono - e a lavorare per venire incontro alle necessità urgenti dei venezuelani dentro e fuori il Paese".

La prima conseguenza dell'intesa è stata la decisione degli Usa di consentire alla compagnia petrolifera statunitense Chevron di riprendere alcune attività in Venezuela. Il Venezuela detiene circa 300 miliardi di barili di riserve petrolifere, le più grandi del mondo, ma non è stato in grado di raggiungere i suoi obiettivi di produzione a causa di investimenti insufficienti, scarsa manutenzione, mancanza di forniture e, per l'appunto, le sanzioni Usa.

Si tratta di un primo passo, ma la speranza dell'Occidente è che adesso Caracas possa superare lo stallo politico e diventare un partner per far fronte alla crisi energetica internazionale. Dal prossimo febbraio, scatterà l'embargo totale dell'Ue al petrolio russo, come sanzione per l'invasione dell'Ucraina. Mentre l'Arabia Saudita, altro grande esportatore di petrolio, ha fatto infuriare il presidente Usa Joe Biden quando ha annunciato che non avrebbe aumentato la sua produzione per sostenere la domanda mondiale. E frenare l'aumento dei prezzi di benzina e diesel che sta spingendo l'inflazione in tutto l'Occidente.