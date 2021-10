Anche i visoni saranno vaccinati contro il Covid: al via il test in Finlandia

Sono stati anche loro tra le vittime del Covid-19: dalla Danimarca alla Svezia, passando per la Francia, milioni di visoni sono stati abbattuti nell'ultimo anno dopo che si è scoperto che questi animali possono non solo contrarre il coronavirus, ma soprattutto trasmetterlo all'uomo. Olanda e Austria, sostenuti anche Belgio e Germania, hanno persino presentato una proposta all'Ue affinché Bruxelles, con l'occasione, mettesse fine agli allevamenti di animali per la produzione di pellicce. Una proposta che non sembra convincere la Finlandia, tra gli altri, che anzi sembra avere trovato una soluzione al problema: il vaccino per i visoni.

Le autorità di Helsinki hanno annunciato che inizieranno a vaccinare i visoni nei mille allevamenti del Paese contro il Covid. Gli animali riceveranno un vaccino sperimentale, ha affermato l'ispettore Liisa Kaartinen dell'Autorità alimentare finlandese, che sovrintende alle attività veterinarie. Sono

circa mezzo milione le dosi che dovrebbero essere somministrate agli animali, secondo Jussi Peura, direttore della ricerca presso l'Associazione finlandese degli allevatori di pellicce, che ha messo a punto il vaccino insieme ai ricercatori dell'Università di Helsinki.

In mancanza finora di studi clinici, il vaccino non può essere commercializzato. L'approvazione del vaccino concerne solo la Finlandia dove finora non sono stati identificati casi di Covid tra i visoni e dove i tassi di trasmissione tra gli esseri umani sono rimasti tra i più bassi dell'Ue. Prima della Finlandia, la Russia ha

annunciato a marzo di aver registrato quello che ha definito il primo vaccino animale al mondo contro il Covid, precedentemente testato su cani, gatti, visoni e volpi. Il visone è l'unico animale identificato finora come in grado di trasmettere il Covid all'uomo, ricorda l'agenzia Askanews.