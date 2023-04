Primo via libera al vaccino contro il virus respiratorio sinciziale

Primo via libera all'approvazione del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) negli over-60 del gigante farmaceutico britannico Gsk. Come ha reso noto la stessa azienda, il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato un parere positivo, e ora si attende solo il via libero definitivo da parte della Commissione europea che è atteso entro il prossimo luglio. Il virus respiratorio sinciziale, che porta la bronchiolite, causa ogni anno in Europa 270mila ricoveri e circa 20mila decessi in ospedale negli adulti di età pari o superiore a 60 anni.

A oggi non sono disponibili vaccini per prevenire l'infezione e le sue complicanze in questa fascia di età. La decisione del Chmp si basa sui dati dello studio clinico di fase III AReSVi-006 da cui è emersa un'efficacia del vaccino dell'82,6% negli over 60; l'efficacia è stata del 94,6% negli anziani in cui fosse presente almeno una patologia sottostante, per esempio malattie cardiorespiratorie o metaboliche.

Secondo lo studio il vaccino è stato generalmente ben tollerato con un profilo di sicurezza accettabile e gli eventi avversi più comuni sono stati dolore al sito di iniezione, affaticamento, dolori muscolari e articolari e cefalea. Attualmente il vaccino è in fase di revisione anche da parte di altre autorità regolatorie internazionali come la Food and Drug Administration statunitense, del ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese e di diverse altre agenzie di regolamentazione, con decisioni previste nel 2023. Ulteriori richieste regolatorie sono previste durante l'anno, si legge in una nota di Gsk.

Il laboratorio britannico non è l'unico ad essersi lanciato nella lotta contro l'RSV. L'Unione Europea, ad esempio, ha approvato alla fine del 2022 un trattamento preventivo per la bronchiolite sviluppato congiuntamente da AstraZeneca e Sanofi. Il nirsevimab, destinato ai neonati, non è un vaccino in senso stretto, ma funziona con lo stesso intento preventivo. Pfizer e Moderna stanno sviluppando un vaccino contro l'Rsv per gli anziani, attualmente in fase di revisione.