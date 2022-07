L'Ema approva il vaccino contro il vaiolo delle scimmie

L’Ema, l’agenzia europea dei medicinali, ha approvato un vaccino contro il vaiolo delle scimmie. "Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha raccomandato di estendere l'indicazione del vaccino antivaioloso Imvanex per includere la protezione degli adulti contro il vaiolo delle scimmie", ha dichiarato l'ente regolatorio europeo in un comunicato.

Il vaiolo delle scimmie potrebbe portare l'Oms a dichiarare il massimo livello di allerta. l direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus si è detto "preoccupato" per il crescente numero di casi. La situazione è peggiorata nelle ultime settimane con oltre 15.300 casi registrati in 71 Paesi, secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie statunitensi, i più aggiornati. Il vaccino Imvanex, dell'azienda danese Bavarian Nordic, è stato approvato nell'Ue dal 2013 per la prevenzione del vaiolo. È stato approvato contro il vaiolo delle scimmie a causa della somiglianza tra questo virus e quello del vaiolo.

L'Ema ha basato la sua raccomandazione sui dati di diversi studi sugli animali che hanno dimostrato una protezione contro il virus del vaiolo delle scimmie nei primati non umani vaccinati con Imvanex. "Il profilo di sicurezza del farmaco è favorevole, con effetti collaterali da lievi a moderati, e il Chmp ha concluso che i benefici del farmaco sono superiori ai rischi", ha dichiarato l'Ema in un comunicato.