"Irregolari i contratti per i vaccini anti-Covid", Tribunale Ue inguaia von der Leyen

I contratti sottoscritti dalla Commissione europea per l'acquisto di vaccini contro il Covid-19 contengono delle irregolarità. Nello specifico, la decisione di Bruxelles di secretare diverse sezioni di questi contratti, come quelle relative alle responsabilità delle case farmaceutiche per eventuali danni derivanti dalla somministrazione dei vaccini, va annullata e le parti coperte dal segreto vanno rese pubbliche. Lo ha stabilito il Tribunale Ue, che con due sentenze ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da alcuni eurodeputati e cittadini. Una brutta tegola per la principale artefice dei contratti dei vaccini contro il Covid, Ursula von der Leyen, che proprio in queste ore sta cercando la riconferma da presidente dell'esecutivo Ue.

Il caso era stato portato avanti da un gruppo di eurodeputati dei Verdi e da dei cittadini, che avevano presentato richieste per ottenere l'accesso ai contratti sui vaccini, in particolare quello con Pfizer, e ad alcuni documenti correlati per comprendere l'accordo tra la Commissione e i produttori di vaccini contro il Covid-19. La Commissione, spiega il Tribunale, "ha concesso solo un accesso parziale a tali documenti, che sono stati messi in rete in versioni oscurate", giustificando tale decisione alla luce della necessità di tutelare gli interessi commerciali delle case farmaceutiche. Una giustificazione che il Tribunale Ue contesta: gli omissis sono irregolari e pertanto vanno annullati.

"Per quanto riguarda le clausole dei contratti relative all'indennizzo delle imprese farmaceutiche da parte degli Stati membri per eventuali risarcimenti che esse dovrebbero pagare in caso di difetto dei loro vaccini, il Tribunale sottolinea che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità", si legge in una nota del Tribunale. "La Commissione non ha dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali di tali imprese", spiegano i giudici. Allo stesso tempo, "la Commissione non ha fornito spiegazioni sufficienti che consentissero di capire in che modo l’accesso alle definizioni di 'dolo' e di 'ogni ragionevole sforzo' in taluni contratti e alle clausole dei contratti relative alle donazioni e alle rivendite dei vaccini avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio a tali interessi commerciali".

Altro omissis da parte di Bruxelles ha riguardato i nomi dei funzionari Ue che hanno condotto i negoziati con le case farmaceutiche. La Commissione aveva giustificato tale scelta spiegando di voler tutelare la privacy degli interessati ed evitare conflitti di interesse. Ma per il Tribunale, è proprio consentendo al pubblico di accedere a questi dati (cognomi, nomi e ruolo professionale o istituzionale) che si sarebbe potuto vigilare meglio su eventuali conflitti di interessi.

La Commissione europea ha replicato con una nota alle sentente sottolineando di aver "dovuto trovare un difficile equilibrio tra il diritto del pubblico, compresi i deputati al Parlamento europeo, all'informazione e gli obblighi giuridici derivanti dai contratti" sui vaccini anti Covid-19, "che avrebbero potuto comportare richieste di risarcimento danni a spese dei contribuenti". L'esecutivo Ue rivendica il rispetto "dei principi di apertura e trasparenza" e "esaminerà attentamente le sentenze", riservandosi "le proprie opzioni legali", conclude la nota.