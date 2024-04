Vacanze gratis in Grecia per i turisti evacuati negli incendi della scorsa estate: "25mila voucher disponibili"

I turisti evacuati dall'isola di Rodi negli incendi che la scorsa estate hanno devastato l'isola greca avranno diritto ad una vacanza gratis. Sono circa 25mila i vacanzieri - in maggioranza inglesi - interessati dalla misura annunciata in diretta tv dal premier Kyriakos Mitsotakis. "Chiunque si trovasse nelle aree colpite dagli incendi è idoneo", ha spiegato Yannis Papavasiliou, segretario sindacale degli albergatori dell'isola.

"È stato un processo molto complicato, anche perché siamo il primo paese al mondo a farlo, ma il programma è attivo e funzionante", ha assicurato un portavoce del ministero del Turismo.

Come funzionano i "voucher vacanza"

Le persone che hanno soggiornato in hotel e che sono stati evacuati a causa degli incendi dello scorso luglio hanno diritto ad un voucher del valore compreso tra i 300 e i 500 euro, per coprire le spese di alloggio di un soggiorno di una settimana.

Il buono soggiorno potrà essere sfruttato in due tranche: da qui al 31 maggio e dal 1° ottobre al 15 novembre. Il compenso, spiegano dal sindacato degli albergatori, riflette l'importo che i clienti hanno originariamente pagato ai tour operator per la vacanza della scorsa estate. Il voucher è valido solamente per gli hotel e non per alloggi privati messi a disposizione da piattaforme come Airbnb.

L'iniziativa risulta già attiva e circa 5mila persone hanno già presentato domanda. "La Grecia sta mantenendo la sua promessa di risarcire tutti coloro che hanno perso le vacanze a causa del cambiamento climatico", ha detto Mitsotakis, che si è recato questa settimana a Rodi per partecipare a una conferenza sul tema: "Turismo dell'UE: resilienza nell'era della crisi climatica" organizzata European Travel Commission.

"Tutto il Mediterraneo è un hotspot per il cambiamento climatico. Questo, statisticamente, significa che avremo più incendi e probabilmente più inondazioni", ha ricordato nel corso del convegno il premier greco.