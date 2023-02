Brutte notizie per le vacanze estive, attesi aumenti dei biglietti di Ryanair

Il conto delle vacanze estive per milioni di viaggiatori europei rischia di essere più salato del previsto. I prezzi dei biglietti della compagnia aerea irlandese Ryanair dovrebbero infatti aumentare dal 5 al 10% nella prossima estate rispetto allo stesso periodo del 2022. La brutta notizia è arrivata direttamente dall'amministratore delegato della compagnia low cost, Michael O'Leary.

"Penso che quest'estate i prezzi dei biglietti aumenteranno dal 5 al 10%" rispetto alla scorsa estate, in un contesto internazionale senza eventi particolari, ha spiegato O'Leary durante una conferenza stampa a Lisbona.

Ryanair prevede "una forte domanda" per questa estate, trainata in particolare dal mercato asiatico, dopo la revoca delle restrizioni sanitarie anti-Covid in Cina, e dai clienti americani "che beneficiano di un dollaro forte", ha aggiunto O'Leary.

La compagnia irlandese ha annunciato pochi giorni fa un utile netto di 211 milioni di euro nel terzo trimestre, in ripresa rispetto all'esercizio 2022/2023 e trainata dal rimbalzo della domanda, in particolare per il periodo delle vacanze di fine anno, a fronte di una perdita di 96 milioni euro dello stesso periodo dell'anno precedente.

In Portogallo, la compagnia aerea ha annunciato 19 nuove destinazioni (Barcellona, ??Roma e Tolosa) da o per gli aeroporti di Faro (nel Sud del Paese) e Porto. Ryanair, che avrà quindi un totale di 164 destinazioni dal Portogallo, precisa però che non potrà crescere a Lisbona "per l'assenza di slot di decollo" disponibili a causa, tra l'altro, della saturazione dello scalo e degli "aumenti delle tasse aeroportuali". Il Paese iberico, tuttavia, in futuro potrebbe ospitare il nuovo centro di addestramento di Ryanair nella regione di Porto, ha affermato il numero di Ryanair, precisando che la decisione finale sarà resa nota nelle prossime settimane.