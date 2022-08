Tragedia in vacanza, due fratellini di 7 e 9 anni affogano in un lago

È finita in tragedia la vacanza di una famiglia britannica in Germania. Due bambini di sette e nove anni sono morti affogati in un lago, in circostanze ancora da chiarire. I genitori avevano denunciato ieri sera la scomparsa dei piccoli nella piscina naturale del lago Rursee a Simmerath, vicino al confine olandese e belga. Dopo aver allertato i bagnini, un primo soccorritore arrivato sul luogo ha trovato i fratellini "senza vita" nell'acqua, secondo quanto riportato da Ntv. I due sono stati però rianimati dai paramedici accorsi sul posto, per poi essere trasportati in elicottero in due diversi ospedali. La Bild ha riferito che uno è stato portato al pronto soccorso di Colonia, mentre l'altro è stato portato ad Aquisgrana, in condizioni "critiche". Purtroppo poi entrambi sono morti dopo alcune ore.

I bambini sono stati trovati in una zona profonda del lago e a quanto pare non sapevano nuotare. Per questo le circostanze della morte sono oggetto di indagine e i funzionari stanno valutando se la negligenza da parte dei loro genitori abbia avuto un ruolo nella tragedia. I due piccoli erano in vacanza con la famiglia nei Paesi Bassi, prima di recarsi insieme al triangolo di confine con il Belgio e la Germania. Nell'area della piscina naturale in cui sono morti durante la settimana non c'è sorveglianza ma ci sono diversi cartelli sulla riva che dicono: "Attenzione! Solo per nuotatori! Attenzione! Solo per nuotatori!".