Regno Unito e Usa manderanno razzi a lunga gittata all'Ucraina

Usa e Regno Unito alzano il tiro nel loro appoggio militare all'ucraina, anzi lo allungano. Londra ha annunciato che fornirà a Kiev sistemi missilistici a lancio multiplo in grado di colpire obiettivi distanti fino a 80 chilometri, in una mossa coordinata con gli Stati Uniti che pure hanno fatto un annuncio simile. La mossa non è piaciuta a Vladimir Putin che ha dichiarato che se l'Occidente fornirà missili a lungo raggio all'Ucraina Mosca “ne prenderà atto” e “colpirà siti finora risparmiati dalla guerra”.

"Non possiamo stare a guardare mentre l'artiglieria russa a lungo raggio spiana le città e uccide civili innocenti.? Il Regno Unito regalerà alle forze armate ucraine sistemi missilistici a lancio multiplo, in modo che possano respingere efficacemente il continuo assalto russo", ha scritto in un tweet il premier Boris Johnson. Alcune ore prima che Londra annunciasse il suo ultimo dispiegamento di armi, missili russi hanno colpito la periferia di Kiev per la prima volta da aprile, dopo aver mancato di poco una centrale nucleare nel sud del Paese. Il Segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, ha spiegato che il sostegno della Gran Bretagna all'Ucraina sarebbe cambiato con l'evolversi delle tattiche russe, motivando così la decisione di donare sistemi M270 a lancio multiplo. Si tratta del sistema missilistico più avanzato dell'esercito e ha una portata maggiore di qualsiasi altra tecnologia missilistica attualmente utilizzata sui campi di battaglia dell'Ucraina.

"Questi sistemi missilistici a lancio multiplo altamente capaci permetteranno ai nostri amici ucraini di proteggersi meglio dall'uso brutale dell'artiglieria a lungo raggio, che le forze del presidente russo Vladimir Putin hanno usato indiscriminatamente per distruggere le città", ha dichiarato Wallace in un comunicato. La scorsa settimana il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva detto che Washington avrebbe fornito sistemi di artiglieria a razzo ad alta mobilità M142, o HIMARS, dopo aver ricevuto garanzie da Kiev che non sarebbero stati utilizzati per colpire obiettivi all'interno del territorio russo. È questa la linea rossa che gli Usa continuano a mantenere, in quanto un attacco in territorio russo, con armi americane o inglesi, potrebbe essere considerato da Mosca come un attacco da parte dell'Occidente stesso, e quindi rischiare una pesante escalation del conflitto.

Londra ha anche spiegato che le truppe ucraine saranno addestrate all'uso dei nuovi armamenti in Gran Bretagna, dopo aver annunciato in precedenza che avrebbe anche addestrato il personale ucraino all'uso dei veicoli blindati.