Urina sul fratello in aereo e scatta la rissa, pilota costretto ad atterraggio d'emergenza

Un aereo diretto a Londra è stato costretto ad attuare un atterraggio d'emergenza in Grecia dopo che un giovane ha prima urinato su suo fratello e poi i due hanno iniziato a fare a botte davanti a tutti gli altri passeggeri in stato di shock, ma anche di fronte alla loro stessa madre. Alfie e Kenneth Springthorpe, di Sidcup, nel sud-est di Londra, sono stati puniti con una multa da 58mila euro dalla compagnia Jet2 dopo l'episodio, avvenuto il 3 maggio scorso. La rissa è stata così furibonda che il pilota è stato costretto a dirottare il volo diretto alla capitale britannica su Corfù, dopo che una madre sarebbe stata colpita durante la rissa tra i due fratelli ubriachi.

Un filmato pubblicato dal Sun, che ora ha raccontato la storia, mostra il momento in cui uno dei due uomini viene trascinato fuori dall'aereo da agenti di polizia greci. Uno di loro in borghese è stato visto scortare il passeggero e l'altro in divisa rimuoverlo dalla cabina. Secondo le ricostruzioni i due avrebbe bevuto almeno un litro e mezzo di Ciroc Vodka, perdendo poi completamente il controllo.

A causa dell'incidente più di 200 passeggeri hanno dovuto ritardare le proprie vacanze, con molti rimasti bloccati a Creta per un giorno in più in quanto avevano perso la coincidenza. Un passeggero ha detto di aver sentito per caso che al fratello minore era stato dato un primo avvertimento prima del decollo quando ha fatto un commento inappropriato sulle sue labbra di una hostess. "Una volta in volo è stato chiaro che il fratello minore era ubriaco e la hostess ha sequestrato loro una bottiglia vuota da 1 litro di Ciroc Vodka", ha raccontato.

A circa due ore e mezza dall'inizio del volo, ha continuato, “stavo aspettando di andare al gabinetto e ho visto che i due si sono alzati dal loro posto ma il maggiore anche era così ubriaco che non riusciva a stare in piedi, aveva bisogno del gabinetto ma nel suo stato di ubriachezza ha fatto pipì sul fratello minore che poi lo ha colpito dando il via alla scazzottata". Dopo l'atterraggio “il fratello minore e la mamma hanno lasciato il volo e il fratello maggiore è stato ammanettato e trascinato fuori dall'aereo perché si rifiutava di partire e non poteva stare in piedi”, secondo il racconto del testimone.