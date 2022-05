Vive sei anni con il pene sul braccio, poi gli viene rimesso al posto giusto

Un uomo, dopo aver avuto un pene che gli usciva dal braccio per sei anni, ha potuto finalmente riaverlo al posto giusto grazie a una delicata operazione. Malcolm MacDonald ha perso il suo organo maschile nel 2010 a seguito di un'orribile infezione del sangue. Come racconta il Mirror i medici gli hanno costruito un nuovo pene da sei pollici che originariamente doveva essere attaccato tra le sue gambe nel 2015, ma la mancanza di ossigeno nel sangue dovuta alla sua malattia ha comportato che questo venisse innestato al braccio. Poi, anche a causa di diversi ritardi ospedalieri e anche della pandemia di Covid, l'operazione, dal costo di 50mila sterline e finanziata dall'Nhs, la sanità pubblica britannica, è stata rimandata per anni e solo ora portata a termine.

La storia del 47enne è stata raccontata in un documentario della televisione britannica Channel 4, che andrà in onda questa sera. "È stata un'operazione di nove ore. La prima cosa che ho fatto quando è terminata è stata guardare in basso e ho pensato, oh finalmente, ce l'hanno fatta questa volta", ha raccontato MacDonald, che ha detto di sentirsi "di nuovo un vero uomo". Il nuovo pene era stato creato dal professor David Ralph dell'University College Hospital di Londra, che l'ha ricavato dalla carne del braccio dell'uomo per fare in modo che fosse capace di sentire le sensazioni.

L'uomo dovrebbe ora poter anche fare sesso grazie a una pompa inserita all'interno dello scroto e che funziona con una soluzione salina. "Questo potrebbe essere un punto di svolta nella mia vita. Riuscite a immaginare sei anni della della propria vita con un pene che oscilla sul braccio? È stato un incubo, ma ora non c'è più, quel piccolo bastardo", ha detto l'uomo.